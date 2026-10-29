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دور یک هشتم نهایی فوتبال جام اتحادیه انگلیس موسوم به ایی اف ال یا کارابائو کاپ با صعود تیمهای لیورپول و منچسترسیتی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
منچسترسیتی ۲ - ۲ برایتون (در ضربات پنالتی ۴ - ۳ به سود منچسترسیتی)
- گلهای سیتی را ماتئو کوواشیچ در دقیقه ۴۰ و ویتور ریس ۷۲ به ثمر رساندند.
بورنموث ۳ - ۰ آستون ویلا
فولام ۰ - ۱ کریستال پالاس
ساندرلند ۳ - ۲ برنتفورد
لیورپول ۱ - ۱ چلسی (در ضربات پنالتی ۶ - ۵ به سود لیورپول)
- مورگان راجرز در دقیقه ۴۰ (پنالتی) تیم چلسی را پیش انداخت، اما لیورپول با گل کودی خاکپو در دقیقه ۴۳ بازی را به تساوی کشاند.
* برنامه - پنج شنبه ۷ آبان:
اورتون - نیوکاسل یونایتد
- پیش از این تیمهای برادفوردسیتی و فلیت وود تاون به دور یک چهارم نهایی راه یافتهاند.