به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بان اینکه اداره منابع طبیعی برخوار در جمع پنج شهرستان برتر استان قرار گرفته است گفت: بند آبخیزداری علی‌آبادچی ـ پروانه با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان، طول ۳۰۰ متر و ارتفاع پنج متر در حال اجراست که پس از تکمیل، ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۵۰ هزار مترمکعب آب را دارد.

محمدعلی کاظمی از پیگیری ساخت پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در نزدیکی روستای پروانه با مشارکت خیران نیز خبر داد و گفت: مقابله با قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب تاغ، انسداد مسیر‌های دسترسی غیرمجاز و تقویت گشت‌های حفاظتی از اقدامات مهم برای حفاظت از تاغ‌زار‌های برخوار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان همچنین از توافق برای اجرای ۷ طرح آبخیزداری و زیست محیطی با مشارکت خیران خبر داد و هدف از اجرای این طرح‌ها را تقویت پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک، کنترل روان‌آب‌ها، کاهش فرسایش خاک و مقابله با بیابان‌زایی عنوان کرد.