به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم بهره‌برداری از سرویس‌های غیرحضوری جدید حوزه شهرسازی در سامانه «شهریار»، دیروز با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران و ایمان صادق‌زاده مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در محل ساختمان این سازمان برگزار شد.

این سرویس‌های غیر حضوری در سامانه شهریار، شامل ثبت درخواست تشکیل پرونده شهرسازی (پایان کار)، ثبت درخواست تعمیرات غیر اساسی، کارتابل شهروندی و استعلام حریم مترو می‌شود.

صادق زاده، مدیرعامل سازمان فاوا دراین باره گفت: سامانه شهریار امکان ثبت اولیه درخواست تشکیل پرونده شهرسازی برای پایان کار آپارتمان را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند و شهروندان از این طریق می‌توانند فرایند مربوط به درخواست خود را آسان‌تر آغاز کرده و نیاز به مراجعه حضوری برای ثبت اولیه را کاهش دهند.

مدیرعامل سازمان فاوا تصریح کرد: کارتابل شهروندی نیز با هدف ایجاد بستری متمرکز برای دسترسی به امور و درخواست‌های شهروندان ارائه شده و این خدمت، مسیر دسترسی و پیگیری امور مرتبط با خدمات الکترونیکی را منظم‌تر می‌کند و می‌تواند تجربه تعامل شهروندان با سامانه‌های شهرداری را بهبود بخشد.

وی ادامه داد: همچنین سرویس استعلام حریم مترو امکان دسترسی آسان‌تر به فرایند استعلام وضعیت ملک از نظر قرارگیری در حریم مرتبط با خطوط و تأسیسات مترو را فراهم می‌کند. ارائه الکترونیکی این خدمت می‌تواند فرایند پیگیری استعلام‌های ملکی را تسهیل کرده و نیاز به مراجعات حضوری را کاهش دهد.