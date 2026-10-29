با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت زیرساخت‌ها و امکانات تجاری و لجستیکی منطقه آزاد ماکو، بازارچه ساری‌سو، گمرک و پایانه مرزی بازرگان مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دکتر رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و هیئتی متشکل از رئیس کل گمرک ایران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، جمعی از معاونان وزارتخانه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین ملی و استانی، با استقبال جمعی از مسئولان محلی و استانی وارد این منطقه شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیئت همراه از طریق فرودگاه بین‌المللی ماکو وارد منطقه آزاد ماکو شدند و مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در جریان این سفر، بازدید از زیرساخت‌ها و امکانات تجاری و لجستیکی منطقه آزاد ماکو، بازارچه ساری‌سو، گمرک و پایانه مرزی بازرگان در دستور کار قرار دارد.

سید علی مدنی زاده افزود: این بازدید‌ها با هدف بررسی ظرفیت‌های تجاری و مرزی منطقه، ارزیابی زیرساخت‌های موجود و پیگیری زمینه‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری انجام می‌شود.