در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی، ۵۶ حلقه چاه غیرمجاز در روستای تازه‌قلعه این شهرستان با نظارت، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، مسدود و پر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دادستان شهرستان راز و جرگلان گفت: این عملیات با همکاری چهار اکیپ عملیاتی و مشارکت عوامل انتظامی، مرزبانی و یگان امداد شهرستان انجام شد.

حبیبی‌مقدم با تأکید بر صیانت از حقوق عامه اعلام کرد: برخورد قانونی با حفر و بهره‌برداری غیرمجاز از چاه‌ها و حفاظت از منابع آبی شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت.