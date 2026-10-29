به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار عبدالله خسروی اظهار داشت: مأموران مرزبانی استان بوشهر با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق محور‌های مواصلاتی، موفق شدند در عملیاتی ضربتی در محور فارس به بوشهر، دو دستگاه خودروی سواری حامل محموله پرندگان شکاری قاچاق را متوقف کنند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این خودروها، ۳ قطعه پرنده شکاری کمیاب و ارزشمند از نوع «شاهین» که قاچاقچیان به طرز ماهرانه‌ای آنها را جاسازی کرده بودند، کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با تأکید بر اینکه سودجویان قصد داشتند این پرندگان کمیاب را پس از انتقال به سواحل استان، به وسیله شناور‌ها به کشور‌های حاشیه خلیج فارس قاچاق کنند، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این پرندگان را بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار خسروی در پایان با اشاره به دستگیری سه متهم و تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی، خاطرنشان کرد: مرزبانی استان بوشهر با تمام توان و قاطعیت با قاچاقچیان انواع گونه‌های جانوری و سرمایه‌های ملی مقابله می‌کند و اجازه سودجویی به مخلان محیط زیست و منابع طبیعی را نخواهد داد.