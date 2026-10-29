به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۷ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

انتشار ۸۰۰ میلیارد یوان ابزار مالی جدید برای گسترش سرمایه‌گذاری در چین

افزایش ۶۴٫۹ درصدی صادرات هنگ‌کنگ در سپتامبر؛ بالاترین رشد در بیش از چهار دهه

چین دسترسی محصولات کشاورزی و شیلات تایوان به بازار سرزمین اصلی را گسترش می‌دهد

حرکت خودرو‌های هوشمند چین از مرحله آزمایش به رقابت تجاری

دانشمندان چینی معمای شناسایی یک گروه منقرض‌شده از انسان‌تباران را حل کردند

وزیر خارجه ایران: تماس با میانجی‌ها برای اجرای طرح هفت‌روزه توقف درگیری و بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد

با شمارش بیش از ۸۵ درصد آرا، مخالفان نتانیاهو در انتخابات اسرائیل ۶۷ کرسی به دست آوردند

چاینا دیلی

دولت چین برای تقویت سرمایه هشت نهاد مالی بزرگ، انتشار ۳۰۰ میلیارد یوان اوراق ویژه را برنامه‌ریزی کرد

لیائو مین برای سمت معاونت مدیریت صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد شد

صادرات کشتی از شهر دالیان در ۹ ماه نخست سال ۱۷۷ درصد افزایش یافت

مقررات جدید در تبت، جبران خسارت دامداران از حمله حیوانات وحشی را تسهیل می‌کند

استرالیا دو سردیس تاریخی متعلق به دوره سلسله سونگ را به چین بازگرداند

کارشناسان: کشور‌های خلیج فارس باید در سازوکار امنیتی منطقه نقش مستقل‌تری ایفا کنند

گلوبال تایمز

چین هشدار داد نشست دفاعی آسه‌آن نباید به ابزاری برای صف‌بندی‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شود

نخستین روز سفر رئیس‌جمهور آلمان به آن‌هوئی، بر پیچیدگی روابط اقتصادی و سیاسی برلین و پکن تأکید کرد

چین از آلمان و اتحادیه اروپا خواست در اختلافات تجاری و مسائل زنجیره تأمین رویکردی واقع‌بینانه داشته باشند

چین ۸۰۰ میلیارد یوان ابزار مالی را برای هدایت منابع به طرح‌های سرمایه‌گذاری تکمیل کرد

ایران: نتیجه انتخابات پارلمانی اسرائیل تغییری در موضع تهران ایجاد نمی‌کند

سوریه و اردن برای بررسی حملات هوایی اخیر کمیته امنیتی مشترک تشکیل می‌دهند

ظرفیت نصب‌شده انرژی خورشیدی و بادی چین از دو هزار میلیارد کیلووات عبور کرد

سی‌جی‌تی‌ان

نماینده چین در سازمان ملل خواستار تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا شد

پکن از تداوم تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی شدید کرد و حمله به مراکز غیرنظامی، از جمله فرودگاه‌های مسافری، را نادرست دانست

لیو یاندونگ، معاون پیشین نخست‌وزیر چین، درگذشت

استرالیا دو اثر تاریخی متعلق به چین را بازگرداند

مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر با اکثریت آرا خواستار پایان تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد

شمار قربانیان برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا به ۶۴ نفر رسید

پکن از عذرخواهی امباپه بابت اظهارات جنجالی درباره چین استقبال محتاطانه کرد

روزنامه مردم

تداوم مبارزه با فساد با هوشیاری و اراده‌ای راسخ‌تر

ترویج و پاسداری از روحیه تاریخی راهپیمایی طولانی

تلاش استان هوبی برای تبدیل‌شدن به الگوی تازه توسعه کشاورزی و روستایی

تحول هوشمندانه صنعت عینک‌سازی چین و حرکت به سوی تولید پیشرفته

درگذشت لیو یاندونگ، از مقام‌های ارشد پیشین چین

فروش ناشی از طرح جایگزینی کالا‌های مصرفی از ابتدای سال از دو تریلیون یوان فراتر رفت

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بخش حمل‌ونقل چین به ۲٫۴ تریلیون یوان رسید

خبرگزاری خدمات چین

چین با بیش از ۳۰۰ هزار پهپاد کشاورزی، در این حوزه در رتبه نخست جهان قرار گرفت

تجارت خارجی مناطق مرکزی چین در ۹ ماه نخست سال به رکورد ۳٫۴۳ تریلیون یوان رسید

مبادلات تجاری استان چینگ‌های با اعضای سازمان همکاری شانگهای ۱۱٫۶ درصد افزایش یافت

تجارت چین و آلمان در سه فصل نخست سال به ۱٫۲ تریلیون یوان رسید

هوش مصنوعی و چاپ سه‌بعدی به تولیدکنندگان سرامیک چین برای پاسخ به سلیقه بازار‌های جهانی کمک می‌کنند

نمایشگاه واردات و صادرات چین ۲۷۸ هزار خریدار خارجی از ۲۱۸ کشور و منطقه را جذب کرد

چین برای کمک به کاهش تنش‌ها، فرستادگان ویژه‌ای را به کشور‌های غرب آسیا اعزام می‌کند

ساوت چاینا مورنینگ پست

نتایج نامشخص انتخابات اسرائیل، نتانیاهو را در جایگاه نخست‌وزیر موقت نگه می‌دارد

فیلیپین برای افزایش ذخایر نفتی با عربستان، روسیه و آمریکا مذاکره می‌کند

سفر مرزی کیم جونگ‌اون به چین چه تفاوتی با سفر‌های پیشین رهبر کره شمالی دارد؟

پروژه ساخت سکوی علمی عظیم و شناور چین وارد مرحله اجرایی شد

چین از هند برای مهار تنش‌های مرزی کمک خواست

اتحادیه اروپا در پی برگزاری مذاکرات سطح بالا با چین درباره ارزش یوآن است

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

دانشجویان اندونزیایی به افزایش قیمت‌ها و نحوه مدیریت آتش‌سوزی‌های جنگلی از سوی دولت اعتراض کردند

پس از احضار به نشست با مقام‌های سنگاپور، مدیران ارشد ۱۰ شرکت متعهد شدند در تحقیقات درباره بحران مه‌دود همکاری کنند

بارندگی از شدت مه‌دود در اندونزی کاسته، اما مقام‌ها هشدار می‌دهند که آتش‌سوزی‌ها ممکن است دوباره شعله‌ور شوند

پیشنهاد چارچوب دفاعی «جاه‌طلبانه» آمریکا و آسه‌آن از سوی هگست در نشست فیلیپین

بانکوک پست

به حساب ثروتمندان برسید، اندونزیایی‌ها از فساد مالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی به ستوه آمده‌اند

هزینه جنگ ایران آمریکا به ۴۷٫۱ میلیارد دلار رسیده است، پنتاگون به قانون‌گذاران گزارش داد

نیو استریت تایمز

ایران با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی به دنبال جذب گردشگران مالزیایی است

مالایی میل

گزارش: پدیده مه‌دود در مالزی حدود یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار خسارت رفاهی به‌جا گذاشته و ممکن است باعث مرگ هزار و ۷۰۰ نفر شده باشد

هشدار طوفان شدید: سازمان هواشناسی مالزی درباره بارش باران شدید در کوالالامپور، سلانگور و هشت ایالت دیگر هشدار داد

انوار: مالزی باید بدون از دست دادن ریشه‌های فرهنگی خود، هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی را بپذیرد

تمپو اندونزی

اندونزی همچنان در حال بررسی قرارداد ۳۰ میلیون بشکه‌ای نفت خام با امارات متحده عربی است

ایران به دنبال تعمیق روابط انرژی با روسیه است

آیا انتخابات اسرائیل تغییری در نگرش آنها به ایران ایجاد می‌کند؟

استار مالزی

ویتنام برداشت اعضای بدن از اهداکنندگان زنده زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد

اتوسان مالزی

ویتنام در صدد کاهش مالیات بنزین و قیمت برق است

اج مالزی

رئیس جمهور فیلیپین: ما هر چه در توان داریم برای حفظ ارزش پزو انجام خواهیم داد

هگست به آسیای جنوب شرقی درباره تعهد آمریکا اطمینان داد و قول پیوند‌های دفاعی محکم‌تر را داد

مالزیا کینی

وزیر محیط زیست: هیچ مدرک محکمی مبنی بر اینکه شرکت‌های مالزیایی باعث ایجاد آتش‌سوزی در اندونزی شده‌اند وجود ندارد