شیوخ و بزرگان عشایر عراق برای شرکت در مراسم قدردانی از نقش وفادارانه آنان در تشییع پیکر مطهر امام شهید، در مشهد مورد استقبال قرار گرفتند.

با حضور معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری ، نماینده رهبر انقلاب در کشور عراق ، قائم مقام وزیر کشور ، استاندار و مدیران آستان قدس رضوی، بعدازظهر چهارشنبه، استقبال از شیوخ و سران عشایر عراق در فرودگاه بین المللی مشهد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

معاون وزیر کشور و رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: مراسم ویژه‌برنامه «مهمان نوازی رضوی» با حضور ۲۰۰ نفر از شیوخ و سران عشایر عراق، به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار شد.

علی اکبر پور جمشیدیان افزود : شیوخ عشایر عراق مهمان رهبر معظم انقلاب و آستان قدس رضوی در مشهد هستند که برای شرکت در مراسم قدردانی از نقش وفادارانه آنان در تشییع پیکر مطهر امام شهید، در مشهد مورد استقبال قرار گرفتند.

این میهمانان به‌منظور شرکت در مراسم قدردانی از نقش وفادارانه عشایر عراق در تشییع تاریخی پیکر مطهر امام شهید و رهبر انقلاب اسلامی به مشهد سفر کرده‌اند.

این میزبانی با عنوان «مهمان‌نوازی رضوی» و با تأکید بر پیوندهای برادرانه ملت‌های ایران و عراق، نمادی از قدردانی از وفاداری عشایر عراق و تجسمی از برادری و پیوندهای عمیق میان دو ملت است.

روسای قبائل و عشایر عراق در بدو ورود مورد استقبال تولیت آستان قدس رضوی قرار گرفتند و پس از زیارت مضجع منور رضوی با حضور در رواق دارالذکر و قرائت فاتحه بر مزار رهبر شهید انقلاب تجدید بیعت مجدد با آقای شهید ایران و بیعت با رهبر سوم انقلاب داشتند.

ویژه برنامه های مختلف برای این مهمانان در مشهد الرضا پیش بینی شده است.