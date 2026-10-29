استان خراسان جنوبی با دستیابی به پوشش نزدیک به ۱۰۰ درصدی نصب کنتور‌های هوشمند آب و برق بر روی چاه‌های کشاورزی، در زمره استان‌های پیشتاز و برتر کشور قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: با تلاش این شرکت و همراهی و تعامل ارزنده کشاورزان و بهره‌برداران استان، گام‌های بلندی در راستای شفاف‌سازی مصرف آب، توزیع عادلانه منابع و پایداری سفره‌های آب زیرزمینی برداشته شده است؛ دستاوردی که نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری بالای جامعه کشاورزی استان در حفاظت از این مایه حیاتی است.

سارانی افزود: در همین راستا، دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد در برخی استان‌های فلات مرکزی کشور از جمله خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و یزد، بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد (و در استان‌هایی، چون خراسان جنوبی در آستانه ۱۰۰ درصد) چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند.

وی گفت: نصب این کنتور‌های هوشمند علاوه بر جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، امکان پایش دقیق و برخط مصرف آب را فراهم و بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه پایدار کشاورزی در این خطه از کشور ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی کشاورزان استان، بر تداوم این مسیر با محوریت حکمرانی مشارکتی آب تأکید کرد.