کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان قسمتی ابری و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات به ویژه مناطق غربی، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق در مناطق غربی هرمزگان از بعدازظهر امروز ۷ آبان

رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق در مناطق غربی هرمزگان از بعدازظهر امروز ۷ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان قسمتی ابری، در برخی سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد و برخی نقاط استان با تاکید بر مناطق غربی، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی از نقاط استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد و بروز گرد و غبار دور از انتظار نخواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور گفت: مناطق دریایی با وزش باد‌های شمال شرقی، جنوب شرقی، کمی مواج پیش بینی می‌شود و بعدازظهر افزایش ابر و احتمال تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود تردد‌های دریایی با احتیاط انجام شود.

او افزود: فردا جمعه ناپایداری‌های عصرگاهی در استان بویژه شهرستان بشاگرد تقویت خواهد شد و از لحاظ دمایی، امروز و فردا نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.