



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ناظر طرح‌های بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در استان فارس گفت: بنیاد برکت با حضور در روستای کفری شیراز ، روند شناسایی مشاغل آسیب‌دیده ناشی از جنگ رمضان را آغاز کرده است.

اردکانی افزود : در این بازدیدها، دامداری‌هایی که به دلیل کمبود آذوقه دام و خسارت‌های ناشی از بمب‌های خوشه‌ای رژیم آمریکا و اسرائیل دچار آسیب شده‌اند، همچنین مزارع و مراتع آلوده به این بمب‌ها، مورد بررسی قرار گرفتند.

وی گفت : تاکنون برای ۲۸۳ متقاضی شناسایی‌شده در این منطقه، بیش از ۵۸ میلیارد و ششصد میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره پرداخت شده است.

اردکانی افزود : این تسهیلات با هدف احیای فعالیت‌های شغلی آسیب‌دیده، به‌ویژه در حوزه دامداری و دامپروری، در اختیار متقاضیان قرار گرفته تا آنان بتوانند چرخه تولید و معیشت خود را بازسازی کنند.

مسئول ناظر طرح‌های بنیاد برکت در استان فارس تصریح کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی این بنیاد برای جبران خسارت‌های ناشی از تجاوزات نظامی و توانمندسازی جوامع روستایی آسیب‌دیده صورت می‌گیرد.

در حمله ۵فروردین ماه دشمن آمریکایی صهیونیستی بیش از هزار هکتار از مزارع و مراتع در روستای کفری شهرستان شیراز از چرخه تولید خارج شد .