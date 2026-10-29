کارشناس هواشناسی مازندران از احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در نیمه غربی و ارتفاعات استان طی بعدازظهر امروز و فردا خبر داد.

رگبار و رعدوبرق پراکنده در نیمه غربی و ارتفاعات مازندران

رگبار و رعدوبرق پراکنده در نیمه غربی و ارتفاعات مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در نیمه غربی و ارتفاعات مازندران طی بعدازظهر امروز و فردا خبر داد.

فرجی گفت: آسمان مازندران در صبح امروز و فردا ابری است و از بعدازظهر تا شب، با افزایش ابر به‌ویژه در نیمه غربی و ارتفاعات استان، شرایط برای رگبار و رعدوبرق پراکنده فراهم می‌شود.

وی افزود: از صبح شنبه از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود و آسمان استان در روز‌های شنبه و یکشنبه صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود. همچنین روند افزایش دما در این روز‌ها پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: سامانه بارشی جدید از بعدازظهر دوشنبه از سمت غرب وارد استان می‌شود و جزئیات فعالیت آن در روز‌های آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فرجی درباره وضعیت دریای مازندران نیز افزود: شرایط دریا امروز برای قایقرانی و گردشگری دریایی مناسب نیست، اما سایر فعالیت‌های دریانوردی امکان‌پذیر است.