«بازگشت» و «تولد یک نجیب‌زاده»، در راه پخش و تولید

«بازگشت» و «تولد یک نجیب‌زاده»، در راه پخش و تولید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت اول مجموعه‌ مستند پنج‌قسمتی «بازگشت» با موضوع بازگشت خانواده‌های لبنانی به خانه‌هایشان در جنوب این کشور، ساعت ۱۲ روز شنبه ۹ آبان‌ پخش می شود.

دوربین این مستند که به‌ سفارش شبکه العالم در بیروت تولید و برای پخش از پرس تی‌وی زبانگردانی شده است، به میان خانواده‌های لبنانی می‌رود که پس از برقراری آتش‌بس، به سرزمین و خانه‌های خود بازگشته‌اند.

مستند «بازگشت» در این مسیر، با این خانواده‌ها همراه و هم‌کلام می‌شود و آنچه را بر آنها و فرزندانشان گذشته است، روایت می‌کند.

هر قسمت این مجموعه به گفت‌و‌گو با تعدادی از خانواده‌های لبنانی اختصاص دارد که بعد از آتش‌بس شکننده با رژیم صهیونیستی، به شهر و روستا و خانه بازگشته‌اند و در مسیر مقاومت، تعدای از عزیزان و نزدیکان خود را از دست داده‌اند. بخشی از این مستند نیز به گفت‌و‌گو با افراد و خانواده‌هایی اختصاص دارد که حتی با وجود وقوع جنگ هم حاضر به ترک سرزمین و وطن خود نشده‌اند و قهرمانانه و شجاعانه در خانه‌ها مانده‌اند.

بخش‌هایی از این مستند نیز دربردارنده تصاویر ویژه از آثار جنگ و تجاوز و خسارت‌ها و ویرانی‌هایی است که صهیونیست‌ها در جنوب لبنان بر جای گذاشته‌اند.

قرار است هر هفته یک قسمت از مجموعه مستند «بازگشت» از شبکه پرس تی‌وی پخش شود. قسمت اول این مستند ساعت ۱۸ یکشنبه، ۲۱ دوشنبه، ۵ صبح سه‌شنبه، ۱۰ چهارشنبه و ۱۶ روز پنج‌شنبه نیز بازپخش می شود.

سیمافیلم فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» را با محوریت شهدای ناو دنا به کارگردانی لیلی عاج و بازی امیرحسین آرمان تولید می‌کند.

این فیلم سینمایی به کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی سعید سعدی تولید می شود و فیلمبرداری آن قرار است چند روز آینده از کنارک آغاز شود. امیرحسین آرمان از بازیگران این فیلم سینمایی است.

فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» نخستین اثر سینمایی با محوریت شهدای ناو دناست.