نخستین همایش کسب و کار‌های کوچک و لجستیک در استان با مشارکت شهرک‌های صنعتی، اداره کل پست و بانک سپه برگزار شد.

اولین همایش کسب و کار‌های کوچک خانگی و پشتیبانی در بجنورد برگزار شد

اولین همایش کسب و کار‌های کوچک خانگی و پشتیبانی در بجنورد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: با توجه به اینکه واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها دارای نشانی قانونی برای انجام مکاتبات رسمی، اداری و حقوقی هستند، ضرورت ساماندهی و استاندارد سازی آدرس‌ها و کدپستی این واحد‌ها در اولویت اجرایی قرار دارد.

مهدی توانا افزود: نام‌گذاری خیابان‌ها یا کد‌های طراحی شهرسازی و قطعه‌بندی‌های فنی نباید منجر به چندگانگی نشانی شود بلکه باید نشانی‌های پستی و قانونی واحد‌ها منطبق بر یک چارچوب استاندارد تعریف گردند.

مدیرکل پست استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه در هفت ماهه گذشته ۵۳۰ هزار محصول بومی، محلی، خانگی و شهری و روستایی به سراسر کشور ارسال کرده‌اند گفت: این هم افزایی با شرکت شهرک‌های صنعتی باعث توسعه و افزایش اقتصاد در استان می‌شود.

رامین خرمی افزود: در قالب طرح ملی G-NAF به هر مکان جغرافیایی یک هویت منحصر‌به‌فرد در قالب کدپستی ۱۰ رقمی اختصاص می‌یابد کدی که داده‌های مکانی را به اطلاعات توصیفی مهم نظیر نوع تولید، شماره اشتراک‌ها، هویت بهره‌بردار و نشانی دقیق پیوند می‌زند.

وی از پیشنهاد استقرار دفاتر و باجه‌های خدمات پستی در شهرک‌های صنعتی استقبال کرد و آمادگی این اداره‌کل را جهت راه‌اندازی این مراکز برای تسهیل مراسلات، ارسال کالا و ارائه خدمات مستقیم پستی به صنعتگران اعلام نمود.