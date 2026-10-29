به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، وزیر اقتصاد برای بررسی وضعیت گمرک بازرگان وارد منطقه آزاد ماکو شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی وضعیت گمرک بازرگان و بازدید از زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی منطقه آزاد ماکو، از طریق فرودگاه بین‌المللی ماکو وارد این منطقه شد.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه فروزان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استاندار اذربایجان غربی و جمعی از معاونان این وزارتخانه، با استقبال حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و مسئولان استانی و منطقه‌ای وارد بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور شد.