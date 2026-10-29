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وزیر اقتصاد برای بررسی وضعیت گمرک بازرگان وارد منطقه آزاد ماکو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، وزیر اقتصاد برای بررسی وضعیت گمرک بازرگان وارد منطقه آزاد ماکو شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی وضعیت گمرک بازرگان و بازدید از زیرساختهای تجاری و لجستیکی منطقه آزاد ماکو، از طریق فرودگاه بینالمللی ماکو وارد این منطقه شد.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه فروزان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استاندار اذربایجان غربی و جمعی از معاونان این وزارتخانه، با استقبال حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و مسئولان استانی و منطقهای وارد بزرگترین منطقه آزاد کشور شد.