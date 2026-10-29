ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بر توسعه همکاری‌های مشترک و تبادل تجربیات بین‌المللی برای مواجهه با چالش‌های سالمندی جمعیت تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از چین؛ دکتر سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی، در دیدار با جولیا بانتینگ مدیر بخش برنامه‌ریزی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای سالمندی آسیا و اقیانوسیه در هانگژو چین، خواستار حمایت این نهاد بین‌المللی از برنامه‌ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در حوزه سالمندی شد.

در این دیدار، طرفین با اشاره به سابقه همکاری سازمان بهزیستی و دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تهران، بر ضرورت تقویت این همکاری‌ها در شرایطی تأکید کردند که سالمندی جمعیت به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و جمعیتی کشور‌های منطقه تبدیل شده است.

رئیس سازمان بهزیستی ایران با تشریح سرعت بالای ورود ایران به مرحله سالمندی جمعیت، بر اهمیت بهره‌گیری از تجربیات جهانی، انتقال دانش تخصصی و توسعه راهکار‌های متناسب با شرایط کشور برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تأکید کرد.

ارائه خدمات به ۳۰۰ هزار سالمند دارای معلولیت، پرداخت مستمری ماهانه به ۴۰ هزار سالمند تحت مراقبت در منزل، توانمندسازی ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار، راه‌اندازی ۹۰۰ پاتوق سالمندی و تعریف ۱۹ شهر دوستدار سالمند، از جمله برنامه‌هایی بود که در این دیدار معرفی شد. همچنین طرح بانک زمان، توسعه مراقبت همراه، اقتصاد نقره‌ای و تقویت ارتباط میان نسل‌ها از دیگر محور‌های مورد توجه طرف ایرانی بود.

جولیا بانتینگ نیز اقدامات ایران در حوزه سالمندی را قابل تحسین توصیف کرد و وجود دبیرخانه شورای ملی سالمندی را نشانه‌ای از هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دانست.

در پایان این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در زمینه ایجاد شبکه انتقال دانش و تجربه، به‌ویژه در حوزه بانک زمان، همبستگی بین‌نسلی و توسعه شهر‌های دوستدار سالمند توافق کردند.