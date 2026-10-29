آسمان هرمزگان صبح قسمتی ابری در برخی سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد و برخی نقاط استان ناپایداری جوی داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد و برخی نقاط استان با تاکید بر مناطق غربی، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد و بروز گرد و غبار دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

بیشتر بخوانید: بارش باران در هرمزگان ۶ آبان

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی با وزش باد‌های شمال شرقی-جنوب شرقی، کمی مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بعدازظهر افزایش ابر و احتمال تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود رفت و آمد‌های دریایی با احتیاط صورت پذیرد.

وی گفت: لازم به ذکر است روز جمعه ناپایداری‌های عصرگاهی در استان بویژه شهرستان بشاگرد تقویت می‌شود.

به لحاظ دمایی، امروز و فردا نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در استان داریم.