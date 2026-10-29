به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالرحمن مرادزاده گفت: این عملیات با مشارکت ۲۱ گروه سرشماری و حضور ۴۵ نفر از نیرو‌های اجرایی، کارشناسان و همیاران محیط زیست انجام شد.

وی با بیان اینکه پایش مستمر حیات‌وحش یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریتی در مناطق تحت حفاظت است، اظهار داشت: سرشماری پستانداران منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم – تنگ باهوش با هدف بررسی وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، ارزیابی شرایط زیستی زیستگاه‌ها و جمع‌آوری داده‌های میدانی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی اجرا شد.

مرادزاده افزود: در این عملیات۲۳ گروه سرشماری با مشارکت مجموعاً ۴۵ نفر در بخش‌های مختلف منطقه حضور یافتند و محدوده‌های تعیین‌شده را مورد بررسی قرار دادند. اعضای گروه‌ها با پیمایش زیستگاه‌ها، ثبت مشاهدات و جمع‌آوری اطلاعات میدانی، داده‌های لازم را برای ارزیابی وضعیت پستانداران منطقه فراهم کردند.

وی ادامه داد: سرشماری حیات‌وحش، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، پراکنش آنها، میزان استفاده از زیستگاه‌ها و تغییرات احتمالی جمعیتی در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، تعیین اولویت‌های حفاظتی و ارزیابی میزان موفقیت اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از حیات‌وحش باشد.