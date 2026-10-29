دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به رتبه دهم کشور در ذخایر کشف‌شده سنگ‌آهن گفت: ایران از ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجهی برخوردار است، اما تحقق توسعه اقتصادی به برنامه‌ریزی، دانش فنی و بهره‌گیری صحیح از این منابع نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با اشاره به جایگاه ایران در ذخایر سنگ‌آهن جهان گفت: ایران از نظر ذخایر کشف‌شده سنگ‌آهن در رتبه دهم جهان قرار دارد، اما هنوز اکتشاف ذخایر زیرزمینی کشور به‌طور کامل انجام نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت ذخایر معدنی کشور افزود: با وجود محدودیت‌های اکتشافی، ایران از منابع قابل‌توجهی برخوردار است و توسعه فعالیت‌های اکتشافی می‌تواند به شناسایی ذخایر بیشتر و تأمین نیاز‌های آینده کشور کمک کند.

عسکرزاده درباره میزان تولید سنگ‌آهن کشور گفت: تولید سالانه سنگ‌آهن ایران حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تن است.

وی با اشاره به کاهش صادرات مستقیم سنگ‌آهن ادامه داد: بیشترین میزان صادرات این محصول در سال ۱۳۹۲ و به میزان حدود ۲۴ میلیون تن بود؛ اما با توسعه صنایع معدنی و گسترش زنجیره فولاد، بخش عمده سنگ‌آهن قابل‌استفاده در این زنجیره به محصولات میانی تبدیل می‌شود.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در پاسخ به پرسشی درباره فرصت‌ها و چالش‌های توسعه معدن اظهار کرد: وجود منابع معدنی به‌تنهایی به معنای تحقق توسعه اقتصادی نیست و برای دستیابی به این هدف، علاوه بر منابع، به دانش، نیروی انسانی متخصص، فناوری و برنامه‌ریزی توسعه‌محور نیاز داریم.

وی افزود: ظرفیت معادن کشور به‌اندازه‌ای است که در صورت بهره‌گیری از الگوی مدیریتی و اقتصادی مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی ایران باشد.

عسکرزاده با اشاره به تجربه نروژ در مدیریت درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی گفت: ایجاد صندوق ثروت ملی و سرمایه‌گذاری درآمد‌های صادراتی به‌جای اختصاص تمام آن به هزینه‌های جاری، می‌تواند الگویی برای مدیریت منابع بین‌نسلی باشد. در این مدل، دولت‌ها از عواید سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و اصل سرمایه برای نسل‌های آینده حفظ می‌شود.



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