آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته‌های هفت‌گانه مهندسی شامل عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک، همزمان با سراسر کشور در استان مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مجری آزمون‌های نظام مهندسی استان مازندران در بابل گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۷ و ۸ آبان‌ماه، در پنج شهر ساری، بابلسر، بابل، چالوس و تنکابن خبر داد.

وی گفت: بیش از ۱۳ هزار داوطلب در این آزمون شرکت کردند.

طحانی افزود: آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته‌های هفت‌گانه مهندسی شامل عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک، همزمان با سراسر کشور در استان مازندران آغاز شد.

وی گفت: این آزمون در چارچوب ضوابط قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، با هدف ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان ورود به حرفه و فراهم‌سازی زمینه دریافت پروانه اشتغال به کار، در پنج حوزه امتحانی استان برگزار در حال برگزاری است.

وی با اشاره به حضور بیش از ۱۳ هزار داوطلب در این آزمون تصریح کرد: داوطلبان در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، هفتم و هشتم آبان‌ماه، در شهر‌های ساری، بابلسر، بابل، چالوس و تنکابن به رقابت خواهند پرداخت.

طحانی با اشاره به اهمیت این آزمون در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و رعایت ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان افزود: قبولی در آزمون، یکی از شروط لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای است و متقاضیان پس از موفقیت در آزمون و احراز سایر شرایط قانونی، می‌توانند برای دریافت پروانه اشتغال به کار اقدام کنند.

وی رعایت مقررات ملی ساختمان و ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مهندسان را از الزامات مهم در مسیر افزایش ایمنی، کیفیت ساخت‌وساز و صیانت از حقوق شهروندان دانست.