

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان یزدیان، دبیر بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در حاشیه برگزاری بیستمین دوره جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی افزود: این جشنواره که از سال ۱۳۸۳ برگزار می‌شود، با هدف گردهم آوردن فناوران و صنعتگران حوزه فناوری‌های روز و ایجاد هم‌افزایی میان آنها شکل گرفته و در ۲۲ سال گذشته تلاش کرده است یکی از محور‌های توسعه فناوری کشور باشد.

رئیس بیستمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی با اشاره به فرآیند اجرایی جشنواره گفت: این فرآیند از یک سال پیش آغاز شد و در این یک سال، از میان هزار طرح فناورانه دریافتی، ۴۱۱ طرح پس از غربال اولیه از همه استان‌های کشور وارد مرحله داوری شد.

یزدیان ادامه داد: در ماه‌های گذشته رویداد‌هایی در سطح استان‌های کشور برگزار و جوایزی در سطح استانی توزیع شد و اکنون به اختتامیه جشنواره رسیده‌ایم.

وی تصریح کرد: در آیین اعطای جوایز نهایی، برگزیدگان در سه بخش «طراحان کسب‌وکار»، «تجاری‌سازی فناوری در حوزه شرکت‌های نوپا» و «تجاری‌سازی فناوری در حوزه شرکت‌های رشدیافته» معرفی می‌شوند که در هر بخش سه برگزیده خواهیم داشت.

یزدیان گفت: این رویداد از دیروز آغاز شده است و ۵۰ شرکت فناور از سراسر کشور در نمایشگاه حاشیه جشنواره در هتل عباسی اصفهان حضور دارند. دیروز شاهد حضور گسترده علاقه‌مندان به حوزه فناوری در نمایشگاه و رویداد‌های جانبی بودیم.

وی خاطرنشان کرد: رویداد‌های متعددی هم‌زمان با جشنواره در حال برگزاری است، از جمله رویداد‌های سرمایه‌گذاری، رویداد‌های انتقال تجربه و رویداد‌های دریچه‌ای به آینده فناوری.

رئیس جشنواره شیخ بهایی افزود: همچنین میزبان رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور در اصفهان هستیم و اجلاس رؤسای پارک‌ها و اجلاس رؤسای مراکز رشد کشور را هم‌زمان در اصفهان برگزار می‌کنیم.