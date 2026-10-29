بیماری آلزایمر یکی از شایع‌ترین بیماری‌های تحلیل‌برنده مغز است که به‌تدریج باعث اختلال در حافظه، تفکر، یادگیری و توانایی اجرای فعالیت‌های روزمره می‌شود.

آیا سالمند مبتلا به آلزایمر به مراقبت شبانه روزی نیاز دارد؟

آیا سالمند مبتلا به آلزایمر به مراقبت شبانه روزی نیاز دارد؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این بیماری معمولاً در سنین بالاتر دیده می‌شود، اما پیریِ طبیعی نیست و یک اختلال عصبی جدی به شمار می‌رود.

در آلزایمر، سلول‌های عصبی مغز به‌مرور آسیب می‌بینند و از بین می‌روند؛ به همین دلیل، عملکرد بخش‌هایی از مغز که مسئول حافظه و تصمیم‌گیری هستند کاهش پیدا می‌کند.

از علائم اولیه این بیماری می‌توان به فراموشی رویداد‌های اخیر، گم‌کردن وسایل، تکرار سؤال‌ها، دشواری در یافتن واژه‌ها و سردرگمی در زمان یا مکان اشاره کرد.

با پیشرفت بیماری، فرد ممکن است در اجرای کار‌های ساده مانند لباس پوشیدن، غذا خوردن یا مدیریت امور شخصی نیز دچار مشکل شود.

تغییرات خلقی مانند اضطراب، افسردگی، تحریک‌پذیری و کناره‌گیری از جمع نیز در بسیاری از بیماران دیده می‌شود.

اگر پدر یا مادرتان امروز نام یکی از آشنایان را فراموش کند، طبیعی است یا باید نگران شوید؟

شاید این سؤال برای بسیاری از افرادی که بین ۳۵ تا ۵۵ سال سن دارند و مسئولیت مراقبت از والدین سالمندشان را بر عهده گرفته‌اند، بار‌ها پیش آمده باشد، واقعیت این است که همه فراموشی‌ها به معنای آلزایمر نیست؛ اما برخی نشانه‌ها می‌توانند زنگ خطر باشند و تشخیص به‌موقع، نقش مهمی در حفظ کیفیت زندگی سالمند داشته باشد.

بسیاری از خانواده‌ها زمانی متوجه بیماری می‌شوند که فرد سالمند دیگر توانایی انجام کار‌های روزمره را از دست داده است، در حالی که اگر علائم اولیه آلزایمر زودتر شناسایی شوند، می‌توان با مراجعه به پزشک، برنامه درمانی مناسب و مراقبت اصولی، روند پیشرفت بیماری را تا حدی کنترل کرد.

در مراحل ابتدایی، خانواده معمولاً می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب از سالمند مراقبت کنند؛ اما با پیشرفت بیماری، احتمال بروز مشکلاتی مانند:

خروج از منزل بدون اطلاع

فراموش کردن مصرف دارو

روشن گذاشتن اجاق گاز

زمین خوردن

بی‌اختیاری ادرار

بیدار شدن در ساعات شب

افزایش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی حضور یک پرستار سالمند در منزل، آرامش خاطر خانواده را نیز فراهم می‌کند.

پرستار با نظارت مداوم، کمک در مصرف دارو، همراهی در اجرای فعالیت‌های روزانه و کنترل وضعیت عمومی سالمند، احتمال بروز بسیاری از خطرات را کاهش می‌دهد.

اگرچه هنوز درمان قطعی برای آلزایمر وجود ندارد، اما برخی اقدامات می‌توانند روند پیشرفت بیماری را کندتر کنند.

فعالیت ذهنی روزانه

پیاده‌روی منظم

تغذیه سالم

کنترل فشار خون و دیابت

خواب کافی

ارتباط اجتماعی

پیگیری درمان توسط پزشک

اگر احساس می‌کنید والدین شما این علائم را نشان می‌دهند، مراجعه به پزشک اولین قدم است.

در کنار درمان پزشکی، فراهم کردن یک محیط امن و دریافت خدمات مراقبتی مناسب نیز اهمیت زیادی دارد.

در مواردی که سالمند به نظارت مداوم نیاز دارد، استفاده از خدمات پرستار شبانه روزی می‌تواند هم از بروز حوادث جلوگیری کند و هم کیفیت زندگی سالمند و اعضای خانواده را بهبود ببخشد.