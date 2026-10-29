وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، روند دیجیتالی‌سازی و اسکن سه‌بعدی آثار تاریخی موزه ولایت ننگرهار را با همکاری مؤسسه مسلکی ESAO آغاز کرده است.

دیجیتال سازی و اسکن سه بعدی آثار موزه ننگرهار

دیجیتال سازی و اسکن سه بعدی آثار موزه ننگرهار

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ هدف اصلی این برنامه، حفاظت از گنجینه‌های باستانی و جلوگیری از آسیب‌دیدگی آنها در درازمدت است.

در این طرح، هزار و ۴۲۰ قلم اثر کهن و تاریخی متعلق به دوره‌های مختلف باستانی شناسنامه‌دار و به صورت دیجیتال اسکن می‌شوند.

روند ثبت آثار به صورت اسکن سه‌بعدی (۳D Digitization) پیش می‌رود تا تمام مشخصات فیزیکی و ظاهری اشیاء به دقت بالا ثبت شود.

این کار افزون بر محافظت از آثار، به منظور تسهیل پژوهش‌های علمی برای محققان، ایجاد بستر نمایش‌های تعاملی و انتقال میراث چند هزار ساله فرهنگی کشور به نسل‌های آینده انجام می‌گیرد.

موزه ننگرهار یکی از غنی‌ترین مخازن تاریخی کشور را در خود جای داده است و دیجیتالی سازی آن گام مهمی در جهت مستندسازی دارایی‌های فرهنگی کشور به شمار می‌رود.