به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مجتبی هوشمندی گفت: امسال این محصول در سطح ۱۰ هکتار از مزارع شهرستان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ تن کنجد برداشت شود.

هوشمندی بیان کرد: برداشت محصول کنجد در شهرستان کوه‌چنار تا نیمه دوم آبان‌ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه چنار افزود: کنجد از جمله محصولات دانه روغنی با ارزش اقتصادی مناسب است که به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی شهرستان و نیاز آبی نسبتاً کمتر در مقایسه با برخی محصولات زراعی، می‌تواند گزینه مناسبی برای تنوع‌بخشی به الگوی کشت در مناطق مستعد باشد.

او با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی ادامه داد: افزایش تولید این محصولات می‌تواند به تأمین بخشی از نیاز کشور به روغن‌های خوراکی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی کمک کند.

هوشمندی اضافه کرد: توسعه کشت کنجد با مدیریت صحیح منابع آب و رعایت اصول فنی تولید، می‌تواند زمینه افزایش درآمد کشاورزان و استفاده بهتر از ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه چنار افزود: انتخاب ارقام سازگار با شرایط منطقه، رعایت اصول فنی کاشت و داشت، مدیریت مناسب آفات و بیماری‌ها و برداشت به‌موقع محصول، در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت دانه‌های روغنی مؤثر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه‌چنار بر اهمیت توسعه کشت محصولات دانه روغنی متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان تأکید کرد و گفت: ترویج کشت محصولات متناسب با شرایط منطقه، بهبود بهره‌وری تولید و حمایت از کشاورزان می‌تواند در تقویت تولید داخلی، افزایش درآمد بهره‌برداران و دستیابی به کشاورزی پایدار نقش مؤثری داشته باشد.