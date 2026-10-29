جهادگران اصفهانی، حدود ۲ هزار خدمت درمانی رایگان به ۵۰۰ نفر از اهالی محله ملک‌آباد بخش باغ‌بهادران شهرستان لنجان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این اردوی جهادی دو روزه با حضور ۴۰ پزشک و عضو کادر درمان و با همت بنیاد علوی و گروه جهادی سایه زندگی نقش جهان، در قالب طرح شهید رئیسی برگزار شد.

مژده سادات مکبر، تسهیلگر بنیاد علوی شهرستان لنجان گفت: در این اردو خدمات پزشکی، دندان‌پزشکی، روان‌شناسی بالینی، مامایی و بینایی‌سنجی به مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

سید پیمان مسئله‌گو، رئیس گروه جهادی سایه زندگی، نیز هدف از برگزاری این اردو را خدمت‌رسانی داوطلبانه به مردم و رفع بخشی از نیاز‌های درمانی آنان، به‌ویژه در حوزه دندان‌پزشکی و مامایی، عنوان کرد.