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مانور سراسری طرح ملی مهتاب با هدف شناسایی انشعابات غیرمجاز و کاهش تلفات غیرفنی شبکه برق در استان مرکزی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی انرژی برق (طرح ملی مهتاب) در استان مرکزی با هدف شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز، مقابله با مصارف غیرمجاز برق و کاهش تلفات غیرفنی شبکه آغاز شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح ملی گفت: مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی و برخورد با انشعابات غیرمجاز، از اقدامات مؤثر در صیانت از منابع انرژی، ارتقای پایداری شبکه توزیع و تحقق عدالت در توزیع برق است.
محمد نیکویی افزود: استفاده غیرمجاز از شبکه برق علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی، میتواند ایمنی شهروندان و پایداری شبکه را به خطر اندازد؛ ازاینرو شناسایی و جمعآوری این انشعابات با جدیت و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال میشود.
او ابراز داشت: در اجرای طرح ملی مهتاب، نیروهای عملیاتی و تخصصی شرکت با پایش شبکه، شناسایی موارد مشکوک و رسیدگی به انشعابات غیرمجاز، در مسیر کاهش تلفات غیرفنی و افزایش بهرهوری شبکه برق گام برمیدارند.
نیکویی، مشارکت مردم در گزارش موارد استفاده غیرمجاز از برق و رعایت حقوق سایر مشترکان را مهم دانست و گفت: صیانت از شبکه برق و توزیع عادلانه انرژی، مسئولیتی مشترک است که با همکاری شهروندان و تلاش مستمر کارکنان صنعت برق محقق میشود.