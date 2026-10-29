به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی انرژی برق (طرح ملی مهتاب) در استان مرکزی با هدف شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، مقابله با مصارف غیرمجاز برق و کاهش تلفات غیرفنی شبکه آغاز شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح ملی گفت: مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی و برخورد با انشعابات غیرمجاز، از اقدامات مؤثر در صیانت از منابع انرژی، ارتقای پایداری شبکه توزیع و تحقق عدالت در توزیع برق است.

محمد نیکویی افزود: استفاده غیرمجاز از شبکه برق علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی، می‌تواند ایمنی شهروندان و پایداری شبکه را به خطر اندازد؛ ازاین‌رو شناسایی و جمع‌آوری این انشعابات با جدیت و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال می‌شود.

او ابراز داشت: در اجرای طرح ملی مهتاب، نیرو‌های عملیاتی و تخصصی شرکت با پایش شبکه، شناسایی موارد مشکوک و رسیدگی به انشعابات غیرمجاز، در مسیر کاهش تلفات غیرفنی و افزایش بهره‌وری شبکه برق گام برمی‌دارند.

نیکویی، مشارکت مردم در گزارش موارد استفاده غیرمجاز از برق و رعایت حقوق سایر مشترکان را مهم دانست و گفت: صیانت از شبکه برق و توزیع عادلانه انرژی، مسئولیتی مشترک است که با همکاری شهروندان و تلاش مستمر کارکنان صنعت برق محقق می‌شود.