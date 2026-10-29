نشستی با هدف ارتقا همکاری‌های اقتصادی و تجاری استان زنجان با چین و شناسایی ظرفیت‌ها و بستر‌های جدید برای توسعه این همکاری‌ها به‌صورت وبیناری برگزارشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، در این نشست وبیناری بر ضرورت برقراری ارتباطات مستقیم و مستمر میان استان‌های دو کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان در حوزه‌های کشاورزی، معدن و گردشگری، گفت: توسعه همکاری‌ها با طرف‌های چینی نیازمند شناخت بیشتر بازار چین، تقویت ارتباطات با شرکت‌های این کشور و معرفی هدفمند ظرفیت‌های اقتصادی استان‌هاست.

سفیر ایران در چین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های چینی در زمینه استخراج، فرآوری و افزایش بهره‌وری معادن، افزایش علاقه‌مندی گردشگران چینی به ایران را فرصتی برای توسعه همکاری‌های گردشگری دانست و تصریح کرد: مقدمات این همکاری‌ها باید از هم‌اکنون فراهم شود و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری نباید به پایان جنگ موکول شود.

او همچنین آشنایی تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی با قوانین و سازوکار‌های کسب‌وکار در چین، حضور هدفمند در نمایشگاه‌های تخصصی این کشور و گسترش همکاری دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی دو طرف در زمینه‌هایی همچون مدیریت منابع آب و خاک و بیابان‌زدایی را ضروری دانست.

در این نشست، صادقی استاندار زنجان نیز با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل، منابع معدنی و موقعیت راهبردی این استان، آمادگی زنجان را برای پذیرش سرمایه‌گذاران چینی اعلام کرد.

استاندار زنجان، صنعت و معدن، انرژی‌های نو، کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی، طرح‌های بزرگ مسکن و گردشگری را از زمینه‌های مستعد همکاری برشمرد.

مهدی دوستی معاون وزیر کشور نیز با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی بر اساس مزیت‌های نسبی استان‌ها، حوزه‌هایی همچون معدن، نساجی، کشاورزی و گردشگری را از زمینه‌های قابل پیگیری برای مشارکت شرکت‌های چینی در طرح‌های مشترک معرفی کرد.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت تداوم ارتباطات و پیگیری توافق‌ها با هدف تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی استان زنجان به فرصت‌های مشخص تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کردند.