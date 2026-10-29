معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری گفت:کسب و کار و اشتغال روستایی با تزریق منابع مناسب از محل اعتبارات سالانه مالیات بر ارزش افزوده تقویت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،عبدالکریم حسین‌زاده در جریان سفر به ملکان و بازدید از طرح‌های اشتغالزایی روستایی این شهرستان اظهار کرد:بر همین مبنا سالانه چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده کشور به منظور بهره‌گیری از این ظرفیت جهت تقویت کسب‌وکار‌های روستایی استفاده می‌شود.

وی توجه و حمایت از ایجاد اشتغال روستایی را از جمله اولویت‌های مهم و اصلی دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: در این راستا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم از هر طرح تولیدی، اشتغالزا و رونق کسب و کار‌های روستایی حمایت کامل می‌کند.

حسین زاده با اشاره به اینکه به دستور موکد رئیس‌جمهوری مبنی بر پیگیری و تکمیل زیرساخت‌ها و طرح های نیمه‌تمام استان‌ها سفر‌های مختلف شهرستانی در مجموعه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم برنامه ریزی می‌شود گفت:تلاش ما در این معاونت حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکار‌های روستایی و ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان است.

وی گفت:فعالیت واحد‌های تولیدی علاوه بر توانمندسازی روستاییان، زمینه‌ساز اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت از روستا‌ها خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور قول مساعد داد تا حمایت‌های لازم از سوی دولت برای تسریع در روند ساخت و افزایش بهره‌برداری از واحد‌های تولیدی مناطق روستایی شهرستان ملکان به خصوص مجموعه گلخانه‌ای این منطقه انجام شود.