

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت خراسان جنوبی، با یاد و گرامیداشت رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و با شعار «قرآن، کتاب امت پیروز» برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، حدود ۸۰ نفر از خواهران و برادران طلبه در رشته‌های مختلف حفظ و قرائت قرآن کریم ثبت‌نام کردند و باهم به رقابت پرداختند.

این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، گسترش انس با کلام وحی و تقویت فعالیت‌های قرآنی در میان طلاب و روحانیون اهل سنت برگزار شد.

رشته‌های این دوره شامل حفظ یک جزء ویژه خواهران و حفظ پنج، ده و بیست جزء و همچنین حفظ کل قرآن کریم ویژه خواهران و برادران است.

نفرات برتر در رشته‌های مربوطه، پس از کسب رتبه‌های لازم، به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم اهل سنت راه خواهند یافت.