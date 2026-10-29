رقابت ۸۰ طلبه و روحانی اهل سنت بیرجند در دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم
دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت در بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت خراسان جنوبی، با یاد و گرامیداشت رهبر شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و با شعار «قرآن، کتاب امت پیروز» برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، حدود ۸۰ نفر از خواهران و برادران طلبه در رشتههای مختلف حفظ و قرائت قرآن کریم ثبتنام کردند و باهم به رقابت پرداختند.
این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، گسترش انس با کلام وحی و تقویت فعالیتهای قرآنی در میان طلاب و روحانیون اهل سنت برگزار شد.
رشتههای این دوره شامل حفظ یک جزء ویژه خواهران و حفظ پنج، ده و بیست جزء و همچنین حفظ کل قرآن کریم ویژه خواهران و برادران است.
نفرات برتر در رشتههای مربوطه، پس از کسب رتبههای لازم، به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم اهل سنت راه خواهند یافت.