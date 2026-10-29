رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از انتقال دانش فنی و حق امتیاز ثبت اختراع محصول نوآورانه «شکلات فراسودمند عناب» به یک شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و رسالت جهاد دانشگاهی در زمینه تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی و پیوند مراکز تحقیقاتی با بخش خصوصی، دانش فنی و حق امتیاز ثبت اختراع محصول شکلات فراسودمند عناب، به طور رسمی به بخش صنعت (یک شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی) واگذار شد.

مجتبی ابراهیمی رومنجان با بیان اینکه این اختراع برای نخستین بار در کشور فرموله شده، هیچ‌گونه مشابه داخلی ندارد و حاصل پژوهش تخصصی در این نهاد است گفت: این پژوهش کاربردی در سال ۱۳۹۷ با حمایت‌های مادی و معنوی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و در بستر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی کلید خورد و پس از طی مراحل علمی، به مرحله ثبت اختراع (پتنت) رسید.

وی افزود: مدیریت و اجرای این طرح پژوهشی به همت اعضای گروه پژوهشی و متخصصان صنعت غذا به سرپرستی آقای پویان انجام شده است و همه آزمون‌های پیشرفته کیفی، پایداری و رئولوژیکی این محصول در پژوهشکده رنگ و پژوهشکده صنایع غذایی مشهد انجام و با موفقیت به تأیید رسیده است.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در خصوص ویژگی‌های انحصاری این محصول گفت: شکلات فراسودمند عناب، محصولی دانش‌بنیان است که با بهره‌گیری از فرمولاسیونی دقیق، ضمن حفظ حداکثری ترکیبات زیست‌فعال و فیتوشیمیایی، توانسته بافتی نرم، طعمی متعادل و ماندگاری بالایی را بدون استفاده از هرگونه افزودنی مصنوعی ایجاد کند.

ابراهیمی رومنجان افزود: تنظیم متابولیک و بهبود قند خون، تقویت عملکرد دستگاه گوارش به‌واسطه فیبر‌های طبیعی و اثرات پری‌بیوتیکی و همچنین داشتن خواص نوروپروتکتیو و آرام‌بخش طبیعی به واسطه کاربرد مستقیم عصاره پودری عناب در شکلات، از مهم‌ترین ویژگی‌های سلامت‌محور این شکلات فراسودمند است که می‌تواند جایگزینی ایده‌آل برای میان‌وعده‌های معمولی در رژیم‌های غذایی سلامت‌محور باشد.