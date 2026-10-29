به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ پیت هگست در شهر سبو فیلیپین، خواستار گسترش همکاری‌های دفاعی با کشور‌های آسه‌آن، تقویت آگاهی دریایی و افزایش هماهنگی‌های دریایی شد.

او تأکید کرد آمریکا و کشور‌های منطقه می‌توانند در زمینه‌هایی که منافع مشترک دارند، همکاری‌های گسترده‌تری داشته باشند.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که پکن نسبت به تقویت ائتلاف‌ها و همکاری‌های نظامی آمریکا با کشور‌های منطقه حساس است و حضور نظامی واشنگتن در نزدیکی آب‌های مورد مناقشه را بخشی از رقابت راهبردی دو کشور می‌داند. در مقابل، آمریکا بر ضرورت حفظ آنچه «هند و اقیانوس آرام آزاد و باز» می‌خواند، تأکید دارد.

در دریای چین جنوبی، اختلاف بر سر مالکیت مناطق دریایی و جزایر مورد مناقشه، به‌ویژه میان چین و فیلیپین، به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنش در منطقه تبدیل شده است. چین بخش گسترده‌ای از این پهنه آبی را متعلق به خود می‌داند؛ این موضع با ادعا‌های فیلیپین، ویتنام، مالزی و برونئی هم‌پوشانی دارد. در ماه‌های اخیر نیز رویارویی‌های دریایی میان چین و فیلیپین بر نگرانی‌های امنیتی افزوده است.

در چنین شرایطی، تقویت همکاری‌های نظامی آمریکا با کشور‌های منطقه می‌تواند از نگاه پکن حساسیت‌برانگیز باشد و رقابت راهبردی دو قدرت را تشدید کند. با این حال، کشور‌های عضو آسه‌آن در میزان نزدیکی به واشنگتن و نحوه مواجهه با پکن دیدگاه‌های یکسانی ندارند و تلاش می‌کنند ضمن تقویت امنیت دریایی، روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با چین را نیز حفظ کنند.

هگست اعلام کرده است که هدف واشنگتن، تقویت بازدارندگی و جلوگیری از درگیری است؛ اما هم‌زمانی این پیشنهاد با افزایش تنش‌ها در دریای چین جنوبی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که گسترش همکاری‌های دفاعی آمریکا با آسه‌آن تا چه اندازه به ثبات منطقه کمک می‌کند و تا چه حد ممکن است بر رقابت‌های نظامی موجود بیفزاید.