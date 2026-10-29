به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای رقابت می‌کنند و در پایان ۶ تیم برتر به دور حذفی صعود می‌کنند و تیم‌های هفتم تا دهم به دور پلی این می‌روند. نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

بشیکتاش استانبول ترکیه ۷۳ - ۸۱ المپیاکوس یونان

آسول فرانسه ۸۲ - ۷۵ پارتیزان موتسارت صربستان

ویرتوس بولونیا ایتالیا ۷۴ - ۹۱ ژالگیریس لیتوانی

در جدول یورولیگ تیم‌های پاناتینایکوس آکتور با ۷ برد و یک باخت در صدر است و تیم والنسیا بسکت با ۶ پیروزی و ۲ باخت در رده دوم قرار گرفت.