معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به چالش کم‌آبی در استان یزد گفت: با بهره‌برداری از طرح آبی این استان در این سفر، بر ضرورت پیگیری جدی‌تر موضوع تأمین آب و رفع مشکلات مرتبط با آن تاکید می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف صبح پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه یزد در جمع خبرنگاران با قدردانی از همراهی‌ها و برنامه‌های انجام‌شده در راستای توسعه، سازندگی و پیشرفت کشور اظهار کرد: از کمک‌هایی که به دولت می‌شود، تشکر می‌کنم.

وی اظهار کرد: استان یزد در اغلب شاخص‌ها پیشتاز است و استانی نخبه‌پرور به شمار می‌رود که نخبگان خوبی در بخش‌های مختلف دارد و ما از نظرات و تجربیات آنان برای پیشبرد کار‌ها استفاده می‌کنیم.

وی افزود: امیدوارم امروز نیز در جلساتی که در استان داریم، بتوانیم از رهنمود‌های خبرگان و نخبگان یزد برای پیشبرد برنامه‌های دولت بهره‌مند شویم.

عارف در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت طرحهایی که قرار است در سفر به استان یزد به بهره‌برداری برسد، گفت: یزد از شاخص‌های توسعه برخوردار است و طرحهایی نیز برای بهره‌برداری در برنامه سفر پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ۲ طرحی که در برنامه سفر قرار دارد، اظهار کرد: نخستین طرح، افتتاح یک مدرسه است که پیام آن توجه به جایگاه تعلیم و تربیت و علم در استان یزد است، دانش‌آموزان این استان هر سال در کنکور وضعیت بسیار خوبی دارند و سهم یزد در تولید علم نیز بالا بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: افتتاح یک مدرسه، پیام راهبردی دولت در زمینه توسعه علم و فناوری را منتقل می‌کند نگاه ما به مدارس است و مدارس در اولویت قرار دارند؛ امیدواریم بتوانیم این پیام را به‌خوبی منتقل کنیم.

وی با اشاره به دومین طرح پیش‌بینی‌شده در سفر به یزد، یعنی طرح آب، گفت: استان یزد از جمله استان‌هایی است که با مشکل جدی آب مواجه است؛ البته مردم این استان با فرهنگ صرفه‌جویی و قناعتی که دارند، واقعا از یک قطره آب چندین بار در کشاورزی و بخش‌های مختلف استفاده می‌کنند.

عارف تصریح کرد: واقعیت این است که ما نگران نیستیم و استان یزد می‌تواند با وجود کمبود آب، همه برنامه‌های توسعه خود را محقق کند و این کمبود را جبران کند. وی افزود: به هر حال، افتتاح این طرح آبی به ما هشدار می‌دهد که موضوع تأمین آب یزد و مشکلات مرتبط با آن را جدی‌تر دنبال کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان از همراهی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این سفر قدردانی کرد.

عارف صبح روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای اداری و افتتاح چند طرح وارد استان یزد شد.