به گزارش خبر گزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، سید حامد حسینی با اشاره به اینکه عملیات‌ کشف دستگاههای استخراج رمز ارز غیر مجاز، از ۵ منزل مسکونی به مدت ۳ روز طی ماه جاری و در قالب چند مانور موفق انجام شد گفت: این عملیات با مشارکت کارکنان دفتر حراست و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان کرمانشاه انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به حجم بالای مصرف انرژی این تجهیزات غیرمجاز افزود: این کشفیات به اندازه مصرف ۵۳۰ واحد مسکونی بوده است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای مخرب تجهیزات غیرمجاز بر روی شبکه توزیع خاطرنشان کرد: وجود دستگاه‌های استخراج رمز ارز غیرمجاز باعث ایجاد نوسان برق و اتصال در شبکه شده و موجب سوختن وسایل خانگی شهروندان می شود.

سید حامد حسینی ضمن قدردانی از هوشیاری نهادهای امنیتی و انتظامی، بر استمرار این طرح‌های نظارتی در راستای صیانت از حقوق عامه، پایداری شبکه برق و جلوگیری از خسارت به اموال شهروندان تأکید کرد و افزود: برخورد قانونی و قاطع با سودجویان با جدیت در دستور کار قرار دارد.