مدیر جهاد کشاورزی فریمان خراسان رضوی گفت: سطح زیر کشت چغندرقند در سال جاری هزار و ۹۰۰ هکتار است که نسبت به سال‌های گذشته در محدوده هزارو ۸۰۰ تا دو هزارو ۲۰۰ هکتار در نوسان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ابراهیم رحمانی افزود:متوسط عملکرد چغندرقند در اراضی فریمان حدود ۵۵ تن در هکتار برآورد می‌شود و رقم غالب کشت شده در این منطقه، رقم بتاسید ۵۰۵ است.

مدیر جهاد کشاورزی فریمان خراسان رضوی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود؛ امسال بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول چغندرقند در فریمان تولید شود.