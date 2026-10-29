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بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۲.۷ ریشتر، ساعت ۱ و ۸ دقیقه و ۳۱ ثانیه بامداد، پنجشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۵، با مرکزیت رودهن به وقوع پیوست. این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کانون این زمینلرزه در مختصات جغرافیایی ۳۵.۷۳ درجه عرض شمالی و ۵۱.۹۴ درجه طول شرقی قرار داشت.
بر اساس این گزارش، کانون زلزله در فاصله ۳ کیلومتری رودهن، ۶ کیلومتری بومهن و ۱۱ کیلومتری پردیس ثبت شده است.
تا زمان انتشار این خبر، اطلاعاتی درباره خسارت احتمالی این زمینلرزه اعلام نشده است.