زلزله ۲.۷ ریشتری در حوالی رودهن و بومهن

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر، ساعت ۱ و ۸ دقیقه و ۳۱ ثانیه بامداد، پنجشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۵، با مرکزیت رودهن به وقوع پیوست. این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد.