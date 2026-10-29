به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی صبح امروز با میانگین ۱۰۳ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) هوا در ایستگاه‌های پروین با ۱۶۱، کردآباد با ۱۵۹ و احمدآباد با ۱۶۰ AQl در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم است.

در ایستگاه‌های انقلاب با ۱۰۲، ولدان با ۱۴۸، استانداری با ۱۲۰، کاوه با ۱۲۴، خرازی با ۱۵۰، سپاهان‌شهر با ۱۳۹، کاوه با ۱۱۶، رهنان با ۱۲۵ و فیض با ۱۱۲ AQl هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین احمدآباد با ۹۳، دانشگاه صنعتی با ۹۷، پارک زمزم با ۶۸، فرشادی با ۹۰، زینبیه با ۶۹، میرزا طاهر با ۵۸ و رودکی با ۹۲ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول است.

علوم پزشکی کاشان با ۵۹، شاهین شهر با ۹۸، بیمارستان خمینی‌شهر با ۷۳ صاحب‌الزمان شهرضا با ۵۶، مبارکه با ۵۴، نجف‌آباد با ۵۶ و زرین‌شهر با ۵۶ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول است.

محمودآباد با ۱۱۶، محور شرق منطقه قهاب با ۱۲۱، بهارستان غربی با ۱۴۱ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.