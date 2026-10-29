به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سارق ۲ تن پسته به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان دامغان دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت ۲ تن پسته خشک از انبار وی در حوزه پاسگاه قهاب رستاق شهرستان دامغان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ مسعود تقدیسی افزود : با اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی مأموران ، سارق شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شد و پسته‌های سرقتی نیز از وی کشف و به شاکی تحویل داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ارزش پسته‌های مسروقه حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان خواست برای پیشگیری از سرقت اموال باارزش نگهداری‌شده در انبارها، از نگهبان و تجهیزات الکترونیکی استفاده کنند.