

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۸۹ تیم حضور دارند که در ۳۲ گروه ۶ تیمی و یک گروه ۵ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیم‌های اول تا ششم به ترتیب به دسته‌های یک تا ۶ راه یافتند. تیم ایران در ادامه دیدار‌های خود در دور یک هشتم نهایی دسته دوم دیشب ۳ - ۲ از سد تیم امارات گذشت. صبح امروز در دور یک هشتم نهایی به مصاف تیم پرتغال می‌رود.

تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه آر با ۶ گل تیم‌های گویان و برونئی دارالسلام را شکست داد، ۴ - ۳ از سد ویتنام و ۲ - ۱ از سد تیم موریس گذشت و ۱ - ۳ مغلوب تیم بوسنی و هرزگوین شد و با ۱۲ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به دسته دوم (برای رده‌های ۳۳ تا ۶۴) رفت و در دیدار برای رده‌های ۳۳ تا ۶۴ به مصاف تیم چین رفت و ۲ - ۱ به برتری رسید.