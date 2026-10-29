



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشست هیئت دولت با حضور رئیس‌جمهور موضوع لامرد به‌طور ویژه بررسی و تشکیل «ستاد ملی شهدای لامرد» بدون حتی یک رأی مخالف تصویب شد.

ستاد ملی شهدای لامرد همچون ستاد میناب، از این پس همه ظرفیت‌های دولت در عرصه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی، رسانه‌ای، حقوقی، دیپلماسی، ورزشی و ... را برای تبیین جنایت آمریکا در لامرد در ابعاد داخلی و بین‌المللی به کار خواهد گرفت.

این ستاد با عضویت قریب به ۲۰ وزارتخانه و دستگاه اجرایی ملی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، امور خارجه، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، علوم، دفاع، کشور، دادگستری، بهداشت و درمان، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت توسعه مناطق محروم، معاونت زنان، معاونت راهبردی و امور مجلس، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس و ... شکل گرفته و موظف خواهد بود در کنار تبیین جنایت آمریکا، طرح های مهمی را که منجر به توسعه و محرومیت زدایی از این منطقه می‌شود، به‌طور ویژه در دستور کار دولت قرار دهد .