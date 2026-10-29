

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: در این هفته ۱۴ سورتی پرواز در مسیر تهران – بیرجند و بالعکس و چهار سورتی پرواز در مسیر تهران – طبس و بالعکس برقرار خواهد بود.

سیدی افزود: روز شنبه ۹ آبان، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران انجام شده و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۰۰ به مقصد تهران بازمی‌گردد، همچنین پرواز اطلس‌ایر روز یکشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد تهران پرواز می‌کند.

وی گفت: روز دوشنبه ۱۱ آبان، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۹:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۱۰:۱۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۰۰ به تهران بازمی‌گردد، همچنین پرواز آسا جت ساعت ۲۱:۲۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۲:۳۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۳:۳۵ به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی افزود: روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران انجام شده و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۰۰ به تهران بازمی‌گردد، همچنین پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد تهران پرواز می‌کند.

سیدی گفت: روز چهارشنبه ۱۳ آبان نیز پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به تهران بازمی‌گردد.

وی با اشاره به برنامه پرواز‌های فرودگاه شهدای طبس افزود: پرواز شرکت هواپیمایی پارس‌ایر در روز یکشنبه در مسیر تهران – طبس و بالعکس برقرار است، این پرواز ساعت ۰۸:۴۵ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و پرواز برگشت ساعت ۱۰:۴۵ از طبس به تهران خواهد بود.