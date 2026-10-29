سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: شمار شهدای حمله عربستان سعودی به بازاری در استان الجوف به ۱۴ شهید از جمله ۳ کودک و ۲ زن افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: آمار شهدای حمله دشمن سعودی به بازار الحزم در الجوف به ۱۴ شهید از جمله ۳ کودک و ۲ زن افزایش یافته است.

الاصبحی تأکید کرد: در این حمله همچنین ۱۵ نفر از جمله چند زن و کودک زخمی شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: شمار کل قربانیان حملات سعودی به استان الجوف از ابتدای تشدید تنش ۱۰۰ شهید و ۸۶ مجروح بوده است.

الاصبحی همچنین هدف قرار دادن غیرنظامیان، مناطق مسکونی و تأسیسات خدماتی و تجاری را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست و گفت: این حمله به فهرست موارد نقض حقوق مردم یمن افزوده شده است.