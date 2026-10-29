مردم استان اصفهان در دویست و چهل و دومین شب حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، با گردهمایی در کنار یکدیگر، حمایت خود را از امنیت کشور، همبستگی ملی و صیانت از عزت و استقلال ایران به تماشا گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این گردهمایی‌ها، اقشار مختلف مردم با حضور در کنار هم، فضایی از همدلی و همراهی اجتماعی ایجاد می‌کنند و حفظ آرامش عمومی و هوشیاری در برابر تهدید‌های دشمنان را از ضرورت‌های امروز کشور می‌دانند.

تداوم این حضور طی هشت ماه گذشته، نشان‌دهنده استمرار مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی و ملی است، حضوری که نقش همبستگی عمومی را در پاسداری از امنیت و منافع کشور برجسته می‌کند.

مردم استان اصفهان با ادامه این تجمعات، تصویری از همراهی و اتحاد را به نمایش می‌گذارند و مسئولیت مشترک شهروندان در حفظ ثبات، استقلال و منافع ملی را یادآور می‌شوند و اکنون، پس از هشت ماه، پیام مردم همچنان روشن است، ایران خانه ماست و برای پاسداری از امنیت، صیانت از عزت ملی و ساختن آینده‌ای سربلند، متحد و استوار در میدان خواهیم ماند.