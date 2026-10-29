صد‌ها دانشجوی اندونزیایی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها و نحوه مدیریت آتش‌سوزی‌های جنگلی از سوی دولت، در خیابان‌های جاکارتا تظاهرات کردند.

اعتراض دانشجویان اندونزی به گرانی و آتش‌سوزی‌ها

اعتراض دانشجویان اندونزی به گرانی و آتش‌سوزی‌ها

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ معترضان از دانشگاه‌های مختلف و سازمان‌های غیردولتی با تجمع در دو خیابان پرتردد جاکارتا، سیاست‌های پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی را مورد انتقاد قرار دادند.

تظاهرکنندگان از دولت خواستند آتش‌سوزی‌های گسترده در جزایر سوماترا و کالیمانتان را فاجعه ملی اعلام کند و هزینه‌کرد برای طرح‌های پرهزینه، از جمله برنامه غذای رایگان دانش‌آموزان را متوقف سازد.

معترضان معتقدند افزایش هزینه این طرح‌ها، منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت بحران‌های طبیعی و توسعه زیرساخت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

برگزاری این تظاهرات با تدابیر شدید امنیتی همراه بود و نیرو‌های پلیس مانع حرکت دانشجویان به سمت کاخ ریاست‌جمهوری شدند. در جریان تلاش معترضان برای عبور از موانع پلیس، درگیری‌های محدودی نیز رخ داد.

هم‌زمان، اعتراض‌هایی در مناطق گرفتار مه‌دود و آتش‌سوزی‌های جنگلی در سوماترا و جزیره بورنئو برگزار شده است.