

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در تجلیل از نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور، با تأکید بر ضرورت خیزشی عمیق و شتابان در عرصه علم، بارقه‌ای از امید و انگیزه در دل و دیده دانشگاهیان، اندیشمندان، پژوهشگران و فعالان عرصه علم و آموزش افروخت و بار دیگر جایگاه بنیادین علم و فناوری را در اقتدار ملی و پیشرفت همه‌جانبه ایران یادآور شد.

دانشگاه شهید بهشتی، ضمن قدردانی از توجه راهبردی معظم‌له به جایگاه نخبگان و سرمایه‌های علمی کشور، این پیام را نقشه راهی برای تقویت مأموریت علمی دانشگاه و فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در اولویت‌ها، ارتقای ظرفیت‌های علمی و شتاب‌بخشی به حرکت کشور در مسیر پیشرفت می‌داند.

باور راسخ به اصل راهبردی «اَلعِلمُ سُلطان» و اعتقاد به اینکه اقتدار پایدار کشور از مسیر علم اصیل، اندیشه خلاق و فناوری پیشرفته می‌گذرد، مبنای تدوین برنامه اقدامی قرار گرفته است که با هدف تحقق محور‌های علمی این پیام، برای بررسی و تصویب به هیئت‌رئیسه دانشگاه ارائه خواهد شد.

این برنامه بر دو مسیر مکمل و به‌هم‌پیوسته استوار است: حمایت پایدار از پژوهش بنیادی با تأکید بر کیفیت و اصالت علمی و فراهم‌کردن زمینه تبدیل دستاورد‌های علمی به فناوری و راه‌حل‌های مؤثر برای مسائل جامعه و صنعت. دانشگاه شهید بهشتی بر آن است که با پرهیز از بسنده‌کردن به کلیات و تمرکز بر اقداماتی مشخص، اولویت‌دار و قابل ارزیابی، گام‌هایی عملی برای تحقق این اهداف بردارد و با مشارکت جامعه دانشگاهی، زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور را فراهم آورد.

در این راستا، تقویت علوم پایه، ریاضیات و علوم انسانی، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، حمایت از استعداد‌های درخشان، گسترش مرز‌های دانش، تقویت مرجعیت علمی زبان فارسی و تعمیق پیوند دانشگاه با صنعت و جامعه، از مهم‌ترین محور‌های برنامه اقدام دانشگاه خواهد بود. در حوزه علوم پایه و علوم انسانی، دانشگاه با جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران، تدوین برنامه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، افزایش جذابیت رشته‌های علوم پایه و ریاضیات و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعداد‌های برتر را در دستور کار قرار خواهد داد. حمایت چندساله از گروه‌های پژوهش بنیادی، طراحی تسهیلات آموزشی و رفاهی برای دانشجویان مستعد و بررسی امکان راه‌اندازی آزمایشی دوره‌های پیوسته کارشناسی ارشد و دکتری در شماری از رشته‌های علوم پایه، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این حوزه است؛ اقداماتی که هدف آنها فراهم‌آوردن محیطی علمی، پویا و حمایتگر برای پرورش نسل آینده دانشمندان و پژوهشگران کشور است.

همچنین، با توجه به ضرورت مرزشکنی علمی، تقویت خلاقیت و نوآوری و حمایت از ایده‌های نو، تشکیل هسته‌های پژوهشی برای پرداختن به مسائل علمی حل‌نشده، به‌ویژه در حوزه ریاضیات و دیگر زمینه‌های پیشرفته علمی، و طراحی سازوکار‌های رقابتی برای حمایت از ایده‌های نوآورانه و پرریسک، در زمره برنامه‌های مورد بررسی قرار دارد. دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است که پیشرفت علمی پایدار، مستلزم فراهم‌کردن فرصت برای پژوهش‌های اصیل، حمایت از اندیشه‌های خلاق و ایجاد پیوندی سنجیده میان دانش بنیادی و نیاز‌های راهبردی کشور است؛ پیوندی که ضمن پاسداشت استقلال و اعتبار علمی پژوهش، زمینه‌ساز نوآوری و خلق ظرفیت‌های تازه برای پیشرفت ایران خواهد بود.



از دیگر محور‌های مورد توجه دانشگاه، تقویت مرجعیت علمی زبان فارسی است؛ موضوعی که افزون بر جایگاه تاریخی و تمدنی این زبان در فرهنگ و ادب، از منظر توسعه علمی و انتقال دانش نیز اهمیت راهبردی دارد. دانشگاه شهید بهشتی با توجه به تأکید مطرح‌شده در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جایگاه زبان فارسی، بررسی راهکار‌های تقویت حضور این زبان در فرایند‌های علمی و پژوهشی را با بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران پیگیری خواهد کرد. توسعه ظرفیت زبان فارسی برای بیان دقیق مفاهیم علوم پایه، علوم تجربی، مهندسی و فناوری و تقویت تولید محتوای علمی باکیفیت به این زبان، از جمله زمینه‌های قابل پیگیری خواهد بود تا زبان فارسی بتواند افزون بر نقش فرهنگی و تمدنی خود، در عرصه‌های گوناگون دانش نیز حضوری مؤثرتر داشته باشد. در زمینه میدان‌دادن به استعداد‌های نخبگان در رشته‌های علمی، تجربی و عملی نیز دانشگاه شهید بهشتی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان را با جدیت دنبال خواهد کرد.



طراحی الگو‌های مرحله‌ای برای آشنایی و مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های صنعتی از سال‌های نخست تحصیل، تسهیل حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب فرصت‌های بورسیه و همکاری پژوهشی و حمایت مرحله‌ای از دستاورد‌های علمی آماده توسعه و آزمون آنها در محیط واقعی، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این زمینه است. بی‌تردید، زیرساخت‌های ارزشمند دانشگاه در عرصه فناوری، ظرفیت‌های پژوهشی و شرکت‌های فعال در زیست‌بوم نوآوری آن، پشتوانه‌ای مهم برای تحقق این رویکرد و تقویت پیوند دوسویه دانشگاه و جامعه خواهند بود. هدف آن است که دانشجویان، افزون بر برخورداری از آموزش عمیق و پژوهش باکیفیت، فرصت تجربه عملی، شناخت نیاز‌های واقعی کشور و مشارکت در فرایند خلق ارزش علمی و فناورانه را نیز به دست آورند. در کنار این محورها، جهت‌دهی بخشی از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه به مسائل اولویت‌دار کشور، از جمله آب، خاک، امنیت غذایی، انرژی و هوش مصنوعی، و نیز شناسایی گلوگاه‌های تجهیزاتی و پژوهشی و بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود، در شمار اولویت‌های برنامه قرار خواهد گرفت. دانشگاه تلاش می‌کند با تقویت همکاری‌های میان‌رشته‌ای، استفاده مؤثرتر از زیرساخت‌های علمی و تعریف اقدامات متناسب با ظرفیت‌ها و منابع در دسترس، زمینه افزایش کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های علمی را فراهم سازد و از این رهگذر، سهم خود را در پاسخ‌گویی به نیاز‌های راهبردی کشور ایفا کند.



دانشگاه شهید بهشتی تأکید دارد که تحقق این اهداف، مستلزم مشارکت فعال جامعه دانشگاهی، اولویت‌بندی واقع‌بینانه، تأمین منابع مورد نیاز و ارزیابی مستمر است. ازاین‌رو، پس از بررسی و تصویب برنامه در هیئت‌رئیسه و متناسب با فراهم‌شدن مقدمات اجرایی، برای اقدامات منتخب، مسئول اجرا، زمان‌بندی، منابع و شاخص‌های ارزیابی مشخص خواهد شد و روند پیشرفت آنها به‌صورت فصلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و صاحب‌نظران دعوت می‌شود با ارائه پیشنهاد‌های علمی و اجرایی، در تکمیل و ارتقای این برنامه مشارکت کنند. جزئیات اقدامات پس از طی مراحل تصویب و فراهم‌شدن مقدمات اجرایی، از طریق مجاری رسمی دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.



دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است که اقتدار پایدار ایران در گرو پیوند استوار دانش، نوآوری، خوداتکایی و پرورش مستمر استعداد‌های انسانی است. در این مسیر، یاد و میراث ماندگار دانشمندان و دانشجویانی که در راه سربلندی کشور کوشیده‌اند و در جنگ‌های اخیر به فیض شهادت رسیده‌اند، بالاخص معمار علم و فناوری ایران معاصر، رهبر شهید انقلاب اسلامی، خامنه‌ای بزرگ، مسئولیت جامعه دانشگاهی را در پاسداشت علم، استمرار پژوهش و خدمت به میهن دوچندان می‌سازد. دانشگاه با اتکا به سرمایه علمی و انسانی خود، ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه و عزم جامعه دانشگاهی، امیدوار است در تحقق خیزش علمی عمیق و شتابان نخبگان و فرزانگان ملت، پیشرفت همه‌جانبه ایران قوی‌تر و حرکت در مسیر شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی، سهمی شایسته و ماندگار ایفا کند. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال، همت بلند دانشگاهیان، حمایت از استعداد‌های درخشان و استمرار تلاش‌های علمی و پژوهشی، افق‌های تازه‌ای از پیشرفت و سرافرازی برای ایران عزیز گشوده شود و دانشگاه شهید بهشتی بتواند در مسیر اعتلای علمی کشور و تحقق آرمان‌های بلند ملت ایران، نقشی مؤثر و ماندگار ایفا کند.

ان‌شاءالله.