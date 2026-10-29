وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه موفقیت در آزمون سراسری و المپیادهای علمی پایان مسیر تلاش و کوشش نیست، گفت: دانشگاه را مقصد نهایی خود تصور نکنید، دانشگاه نیز عرصه کوشش و تلاش است و شما باید در کنار کسب تخصص، برای رسیدن به فرزانگی، شناخت فرهنگ و تمدن ایران و ایفای مسئولیت اجتماعی و ملی خود تلاش کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر حسین سیمایی در آیین تجلیل از رتبه‌های برتر المپیاد‌های علمی و آزمون‌های سراسری با اشاره به دشواری‌های مسیر دستیابی به موفقیت‌های علمی افزود: شما پس از یک دوره رنج، تلاش و کوشش به این موفقیت ارزشمند دست پیدا کرده‌اید و در این میان باید از خانواده‌هایتان نیز سپاسگزاری کنیم. شما حتماً قدر خانواده‌های خود را می‌دانید؛ خانواده‌هایی که در واقع همراه شما چند کنکور داده‌اند، نه فقط یک کنکور. آنان در تمام این مسیر در کنار شما بوده‌اند تا بتوانید به این موفقیت دست پیدا کنید.

وزیر علوم در ادامه با قدردانی از خیرین آموزش کشور گفت: باید از خیرین بزرگوار آموزش و آموزش عالی سپاسگزار باشیم. خیرین در حوزه‌های مختلف آموزش، اعم از آموزش ابتدایی و متوسطه، آموزش پزشکی و آموزش عالی تابعه وزارت علوم، ده‌ها همت هزینه می‌کنند. دولت نیز در این سه حوزه صد‌ها همت هزینه می‌کند تا جوانان برومند و ثمربخشی مانند شما تربیت شوند.

سیمایی با طرح این پرسش که هدف خیرین از سرمایه‌گذاری در آموزش چیست، تصریح کرد: ممکن است گفته شود دولت در حال انجام وظیفه حاکمیتی خود است؛ البته دولت نیز از منابع عمومی و مالیات مردم هزینه می‌کند. اما چرا خیرین از ثروت شخصی خود در این مسیر هزینه می‌کنند؟ هدف همه ما، اعم از مردمی که در این شرایط دشوار از محل مالیات و منابع کشور هزینه آموزش را تأمین می‌کنند و خیرینی که دارایی خود را صرف تربیت نسل جوان می‌کنند، یک چیز است: حفظ ایران، بقای ایران و توسعه ایران.

وی خطاب به برگزیدگان علمی کشور تأکید کرد: می‌خواهم به شما یادآوری کنم که مام وطن را فراموش نکنید. خدماتی را که این مردم به شما ارائه کرده‌اند، از یاد نبرید. خوب است زندگی‌نامه انسان‌های بزرگی را که می‌توانند برای شما الگو باشند، مطالعه کنید؛ انسان‌هایی که موفقیت و امکانات خود را در خدمت پیشرفت ایران قرار داده‌اند.

وزیر علوم در همین زمینه از مرحوم مهندس افضلی‌پور، بنیان‌گذار دانشگاه کرمان، یاد کرد و گفت: یکی از این بزرگان مرحوم مهندس افضلی‌پور است که دانشگاه کرمان را تأسیس کرد. فیلم کوتاهی از ایشان وجود دارد که توصیه می‌کنم آن را ببینید. ایشان می‌گوید من شش سال با هزینه این ملت برای تحصیل به فرانسه رفتم و وقتی بازگشتم، با خود فکر کردم که به این ملت بدهکارم و باید ببینم چگونه می‌توانم این دین را ادا کنم.

سیمایی ادامه داد: مرحوم افضلی‌پور بررسی کرد که در کدام نقطه کشور خدمت او می‌تواند بیشترین فایده را داشته باشد. سرانجام متوجه شد که کرمان در سال ۱۳۵۱ دانشگاه ندارد. به همین دلیل تمام زندگی خود را تا پایان عمر وقف خرید زمین، ساخت بنا و توسعه دانشگاه کرمان کرد؛ آن هم با این احساس مسئولیت که شش سال با هزینه مردم ایران در خارج از کشور تحصیل کرده بود. ما از این بزرگان بسیار داشته‌ایم؛ انسان‌هایی که به ایران می‌اندیشیدند و دغدغه پیشرفت کشور را داشتند.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت از استعداد‌های برتر کشور اظهار داشت: شما با زحمات بسیار به این جایگاه رسیده‌اید و ما نیز وظیفه داریم قدردان تلاش‌هایتان باشیم و ادامه مسیر علمی شما را تسهیل کنیم.

وی با اشاره به تجربه خود از محیط‌های دانشگاهی افزود: بر اساس تجربه زیسته خود می‌گویم که گاهی برخی از دانشجویان ممتاز، وقتی وارد دانشگاه می‌شوند، تصور می‌کنند دوران استراحت آنان آغاز شده است.

سیمایی تأکید کرد: نباید تصور کنید دانشگاه مقصد نهایی است و وقتی به آن رسیدید، می‌توانید بار و بنه را بر زمین بگذارید و استراحت کنید. دانشگاه نیز جای کوشش و تلاش است و موفقیت در آزمون سراسری یا المپیاد تنها بخشی از مسیر پیش روی شماست.

وزیر علوم با بیان اینکه تلاش دانشجویان نباید صرفاً به درس و تخصص دانشگاهی محدود شود، اظهار داشت: بار‌ها در جمع جوانان گفته‌ام که ما با یک تخصص به غایت و کمال انسانی نمی‌رسیم. ما آمده‌ایم که انسان شویم، فرهنگی شویم، فرهیخته شویم و به فرزانگی برسیم. فرزانگی صرفاً در تخصص نیست.

وی ادامه داد: رشته تحصیلی شما هرچه باشد، باید با فرهنگ، تاریخ، تمدن و ادبیات این کشور آشنا شوید. لازم است با نظام‌های اخلاقی و فلسفی نیز دست‌کم در حد آشنایی با کلیات و مرور آثار مهم سروکار داشته باشید و تاریخ بزرگان ایران را مطالعه کنید.

سیمایی با اشاره به ضرورت پرورش شخصیت چندبعدی در دانشگاه گفت: بسیاری از بزرگان ما مهندس بودند، اما در عین حال با معارف، ادبیات و فرهنگ آشنایی عمیق داشتند. افرادی در رشته‌های مختلف تخصص داشتند، اما اهل فرهنگ و تمدن نیز بودند. بنابراین، شما باید بکوشید به انسان‌هایی جامع تبدیل شوید تا هم از نظر شخصیتی به تعالی برسید و هم بتوانید خدمات بیشتری به کشور ارائه کنید.

وزیر علوم با تأکید بر اهمیت دانش میان‌رشته‌ای تصریح کرد: تجربه نشان داده است کسانی که خود را به یک موضوع و یک رشته محدود نکرده‌اند، توانایی بیشتری برای حل مسائل دارند. افرادی که با حوزه‌های مختلف دانش آشنا شده‌اند و ارتباط میان رشته‌ها را درک کرده‌اند، در حل مسائل پیچیده نیز موفق‌تر عمل می‌کنند.

وی با طرح توصیه‌ای به دانشجویان تازه‌وارد اظهار داشت: توصیه برادرانه من به شما این است که وقتی وارد دانشگاه می‌شوید، با تنوعی از سلیقه‌ها، عقاید و فرهنگ‌ها مواجه خواهید شد. دانشگاه باید محیطی باشد که در آن زیست جمعی را بیشتر یاد بگیریم و مهارت‌های زندگی، گفت‌و‌گو، تحمل و مدارا را بیاموزیم.

سیمایی افزود: احترام به عقاید دیگران باید در رفتار و مناسبات ما جایگاه جدی داشته باشد. دانشگاه فقط محل فراگیری دانش تخصصی نیست؛ محیطی برای آموختن همزیستی، پذیرش تفاوت‌ها و تمرین زندگی جمعی نیز هست.

وزیر علوم با تأکید بر ضرورت برخورداری دانشجویان از آگاهی سیاسی و اجتماعی گفت: در دانشگاه نباید بازیچه سیاست شویم. البته باید با سیاست آشنا باشیم و بدانیم در کشور عزیزمان چه می‌گذرد. دانشجویان باید نسبت به مسائل ایران و جهان آگاهی داشته باشند و مسئولیت تاریخی خود را بشناسند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: امروز ایران مورد هجمه کینه‌توزانه آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است و ما باید در این مقطع حساس، وظیفه تاریخی خود را بشناسیم. همچنین لازم است نسبت به سرنوشت بشریت حساس باشیم و مسائل انسانی را محدود به مرز‌های جغرافیایی خود ندانیم.

سیمایی با اشاره به وضعیت غزه افزود: مسئله کوچکی نیست که در غزه تاکنون ۷۰ هزار نفر در سرزمین خودشان کشته شده‌اند و انواع جنایت‌ها رخ داده است. ما نمی‌توانیم نسبت به چنین مسائلی بی‌تفاوت باشیم.

وزیر علوم در ادامه به دیدگاه یکی از اندیشمندان یهودی درباره وقایع غزه اشاره کرد و گفت: سوزان نیمن، اندیشمند یهودی که به موضوع هولوکاست و پیامد‌های اخلاقی آن پرداخته است، درباره غزه موضع‌گیری کرده و این موضوع را با مسئله شرافت و بی‌شرافتی پیوند داده است. اهمیت چنین موضعی در آن است که حتی کسانی که خود یا خانواده‌هایشان از فجایع تاریخی آسیب دیده‌اند، نمی‌توانند نسبت به رنج و سرنوشت دیگر انسان‌ها بی‌تفاوت باشند.

وی خطاب به نخبگان جوان کشور تأکید کرد: بنابراین، باید نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی، میهنی، بین‌المللی و جهانی خود حساس باشیم و وظیفه خود را هم در قبال ایران و هم در قبال سرنوشت بشریت ایفا کنیم.

سیمایی با هشدار به گرفتار شدن در دام فریب‌های سیاسی اظهار داشت: باید مراقب باشید فریب نخورید و اجازه ندهید تمام زحمات و هزینه‌هایی که برای پیشرفت این کشور صرف شده است، هدر برود. همچنین باید از دستاورد‌هایی که خودتان با سال‌ها تلاش و کوشش به دست آورده‌اید، صیانت کنید.

وزیر علوم با ابراز امیدواری به آینده نسل جوان کشور گفت: امیدوارم همه شما آینده‌ای درخشان‌تر در پیش داشته باشید. امیدوارم ایران به دست شما ساخته شود و کشور عزیزمان به ایرانی عزتمندتر، پیشروتر و سرافرازتر تبدیل شود.