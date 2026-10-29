

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، در دو روز آینده آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، زنجان، قزوین، مناطقی از همدان و مرکزی و ارتفاعات البرز و تهران با افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید مواجه می‌شوند.

همچنین امروز برای اردبیل، غرب گیلان، شرق لرستان، ایلام و کرمانشاه هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

بر اساس این گزارش، امروز و فردا در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در برخی مناطق کرمان، هرمزگان، جنوب فارس و سیستان و بلوچستان، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.