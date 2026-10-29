کشاورزان در سراسر ایتالیا با برگزاری اعتراضات تراکتوری، خواستار حمایت مؤثر دولت از بخش کشاورزی شدند و نسبت به بی‌توجهی به مطالبات کشاورزان، دامداران و ماهیگیران اعتراض کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کشاورزان در سراسر ایتالیا با برگزاری اعتراضات تراکتوری، خواستار حمایت مؤثر دولت از بخش کشاورزی شدند و نسبت به بی‌توجهی به مطالبات کشاورزان، دامداران و ماهیگیران اعتراض کردند.

در چندین نقطه از ایتالیا، کشاورزان با حرکت اعتراضی تراکتور‌ها مخالفت خود را با شیوه حمایت دولت از کشاورزی نشان دادند. معترضان با تأکید بر ناکافی بودن پشتیبانی‌های موجود، خواستار رسیدگی جدی‌تر به مسائل و درخواست‌های کشاورزان، دامداران و ماهیگیران شدند.