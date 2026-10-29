رئیس جمهوری پیشین آمریکا بار دیگر با انتقاد شدید از عملکرد دونالد ترامپ گفت: که تورم و افزایش قیمت‌ها به دلیل تصمیمات اشتباه رئیس جمهوری کنونی این کشور، یعنی اعمال تعرفه‌ها و جنگ علیه ایران است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بار دیگر با انتقاد شدید از عملکرد «دونالد ترامپ» در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره (سوم نوامبر برابر با ۱۲ آبان) گفت که تورم و افزایش قیمت‌ها به دلیل تصمیمات اشتباه رئیس جمهوری کنونی این کشور، یعنی اعمال تعرفه‌ها و جنگ علیه ایران است .

«باراک اوباما» در گردهمایی انتخاباتی دموکرات‌ها در جورجیا از مردم، حتی رای‌دهندگانی که قبلا به ترامپ رای داده‌اند، خواست او را بر اساس وعده‌های خودش مورد بازخواست قرار دهند.

رئیس جمهوری دموکرات پیشین آمریکا همچنین به انتقاد از ترامپ در جنگ بی‌دلیل علیه ایران تاخت و در کنار سناتور جان اوساف از جورجیا، این جنگ را «جنگی غیرضروری که هیچ‌کس خواستار آن نبوده» و «هیچ‌کس به آن رای نداده» است، دانست.

وی گفت: توجیه اولیه این بود که قرار است وارد عمل شویم تا آنها را وادار کنیم از سلاح‌های هسته‌ای و برنامه هسته‌ای خود دست بکشند درحالیکه ایران سلاح هسته‌ای نداشت.

اوباما تاکید کرد: ما بخش زیادی از ذخایر موشکی خود را مصرف کرده‌ایم و ذخایرمان کاهش یافته است؛ این موضوع ما را آسیب‌پذیرتر کرده است، حالا ایران بر تنگه هرمز حق وتو دارد؛ تنگه‌ای که بخش بزرگی از نفت جهان از آن عبور می‌کند تا به دست مصرف‌کنندگان برسد.

رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت: ترامپ در حالی که ما درگیر جنگ هستیم، مشغول کارهای نمایشی و حاشیه‌ای است.

ترامپ در زمان جنگ دارد کاردستی درست می‌کند

باراک اوباما گفت: رئیس‌جمهور دارد به طاقچه دفتر بیضی، مدال‌های طلا می‌چسباند؛ او در زمان جنگ دارد کاردستی درست می‌کند.

رئیس جمهور پیشین آمریکا افزود: همه جا طلاست. آن‌قدر طلا! باور کنید، او دارد وقتش را صرف این کار می‌کند. این حقیقت دارد؛ یک واقعیت محض است. از خودم در نمی‌آورم. او، یعنی رئیس‌جمهور آمریکا، نشسته و با چسبِ بسیار قوی، مدال‌های طلایی را به لبه‌ی شومینه‌ی «دفتر بیضی» می‌چسباند. شوخی نمی‌کنم، واقعاً همین کار را می‌کند. او عملاً مشغول کاردستی درست کردن است، آن هم در حالی که ما درگیر جنگ هستیم و تلاش می‌کنیم با قیمت‌های سرسام‌آور و مهارنشدنی دست و پنجه نرم کنیم.