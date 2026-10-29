به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «کفر قاسم» به کارگردانی «برهان علویه»، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم با بازی عبداله عباسی، احمد ایوب و سلیم صبری؛ درباره کشتار کفر قاسم در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ در روستای عرب‌نشین کفرقاسم در مرز بین کرانه باختری رود اردن و اسرائیل در آستانه بحران سوئز می‌باشد. چندین افسر و سرباز پلیس مرزبانی اسرائیل در خلال دستور منع رفت و آمد در ۹ حادثه تیراندازی جداگانه به سوی غیرنظامیان عرب که در حال بازگشت از محل کار و مزارع خود بوده و از دستور منع رفت‌وآمد بی‌خبر بودند تیراندازی کردند که ...

فیلم سینمایی «نیاز» به کارگردانی «علیرضا داوودنژاد»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: پسری به نام علی پس از مرگ پدرش، به رغم مخالفت مادر و عمویش، تصمیم می‌گیرد نان آور خانه شود و شب‌ها به درس و مشق خود برسد. علی چند روزی را به کار عملگی می‌گذراند، اما تاب کار سنگین را نمی‌آورد و با پادرمیانی عمویش در چاپخانه‌ای مشغول به کار می‌شود، ورود او به چاپخانه همزمان است با ورود جوانی به نام رضا که یکی از کارکنان چاپخانه او را برای کار سفارش کرده است، رضا با علی بنای مخالفت می‌گذارد، اما به تدریج بین آن دو پیوند عاطفی برقرار می‌شود تا جایی که علی میدان کار را برای رضا خالی می‌کند و خود در جای دیگری مشغول می‌شود.

علی سوری، ترحم فتحی، محمدرضا داوودنژاد، شهره لرستانی، حسین میرآقایی، محمد یوسفی، علی جوهر، داوود چناری، نامداری مشیری، امیر مولایی، جواد میرطالبی و محمد غلامی در فیلم سینمایی «نیاز» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بره‌ای به نام عسل» به کارگردانی «اشلی آویس»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی عبدالعزیز القهطانی، فهد الغمدی و سمیه رضا؛ درباره پسر بچه‌ای است که مادرش را از دست می‌دهد و برای رفع تنهایی خویش به بره سفیدی دل می‌بندد و برای نجات جان بره و رسیدن به آرزویی که مادر داشته از دل صحرا‌ها می‌گذرد تا به ریاض پایتخت عربستان برسد. فیصل کودکی حدودا ۹ ساله است که در ابتدای فیلم اوقات خوشی با مادرش دارد. مادرش درس‌هایی از زندگی برایش بازگو می‌کند و تأکید می‌کند که ما همه موجودات خدا هستیم و زندگی ما به همه موجودات عالم وابسته است و باید از هم مراقبت کنیم. فیصل مادرش را از دست می‌دهد و با یادگاری‌های مادرش راهی ریاض می‌شود. از یک گله گوسفند بره‌ای باقی مانده که فیصل با او همذات پنداری می‌کند. فیصل با بره راهی سفر می‌شود که ...

فیلم سینمایی «دو برادر» به کارگردانی «ژان ژاک آنو»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی گای پیرس، فردی هایمور، ژان کلود دریفوس، و فیلیپان لروآ بولیو؛ درباره دو ببر است که در دوران کودکی از هم جدا می‌شوند. اما سال‌ها بعد توسط یک کاوشگر به عنوان دشمن به هم رسیده و مجبور به مبارزه با یکدیگر می‌شوند و ...

فیلم سینمایی «نجیب زاده» به کارگردانی «پارک هون جونگ»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کانگ تائه جو، کانگ وو کیم و کیم سون هو خواهیم دید: پسری که از پدری کره‌ای و مادری فیلیپینی متولد شده است آرزوی تبدیل شدن به یک بوکسور حرفه‌ای را در سر دارد. حال او تصمیم می‌گیرد برای یافتن پدرش که او را رها کرده، به کره جنوبی سفر کند، اما با افرادی خلافکار رو‌به‌رو شده و ...

فیلم سینمایی «جهنم سبز» به کارگردانی «اسماعیل براری»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره حیدری شکاربان سالخورده منطقه جنگلی حفاظت شده است. او در یکی از گشت‌های خود به تعدادی از شکارچی‌های غیر مجاز برمی خورد و قصد مقابله با آن‌ها را دارد که به قتل می‌رسد. الیاس شکاربان جوان که داماد حیدری نیز هست نگران غیبت حیدری می‌شود و ...

جعفر دهقان، کامران باختر، رضا صفایی پور، میرمحمد تجدد و فیروز در فیلم سینمایی «جهنم سبز» بازی کرده‌اند.

«ضد حمله» به کارگردانی «چاوا کارتاس»، دیگر فیلمی است که شبکه نمایش ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌کند.

داستان این فیلم با بازی لوئیس آلبرتی، نوئه هرناندز، لئوناردو آلونسو، لوئیس کوریل، دیوید لئون و گیلرمو ناوا؛ درباره گوئرو یک افسر است که پس از سال‌ها، به منطقه‌ای مرزی میان مکزیک و آمریکا بازمی‌گردد و با کمک تیم خود، با یک کارتل خطرناک مواد مخدر مقابله می‌کند. او انتقام ده افسر ویژه‌ای را که به دست این باند کشته و در گوری دسته‌جمعی رها شده‌اند، می‌گیرد و ...

پویانمایی سینمایی «سونیک» به کارگردانی «جف فاولر»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: سونیک به‌خاطر انرژی و توانایی خارق العاده اش همیشه در خطر است و باید تنها زندگی کند. بعد از مهاجرت سونیک به سیاره‌ی زمین، در جنگل‌های شهر گرین‌هیلز زندگی می‌کند و گاهی به‌صورت پنهانی به شهر می‌رود. سونیک بعد از آشنایی با مردم، از تنهایی و زندگی مخفیانه خسته می‌شود و دوست دارد با مردم شهر ارتباط برقرار کند. زمانی‌که او از این محدودیت خشمگین می‌شود، از خود انرژی خارج می‌کند که باعث قطع برق تمام شهر می‌شود. بعد از بررسی قطع برق توسط مأموران دولت، فردی به نام دکتر رباتنیک که تخصص بالایی در استفاده از تکنولوژی دارد، شروع به تحقیق می‌کند و مخفیگاه سونیک را پیدا می‌کند. سونیک برای پیداکردن جای امن و استفاده از حلقه ­هایش برای سفر به سیاره‌ی دیگر، به خانه‌ی افسر پلیسی که تام واکفسکی نام دارد می‌رود؛ اما تام به‌طور ناگهانی به او تیر بی هوشی می‌زند و کیسه حلقه‌های سونیک به داخل حلقه می‌افتد و به سان فرانسیسکو می‌رود. بعد از این که سونیک به هوش می‌آید، از تام کمک می‌خواهد تا او را به سان فرانسیسکو ببرد تا کیسه حلقه هایش را پیدا کند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «ابر قهرمانان» به کارگردانی «کارتیک کومار»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم با بازی کی. باغیاراج، امبیکا، پاندیاراجان، مانوبالا و چینی جایاینت خواهیم دید: گانشان ۶۵ ساله پس از درگذشت همسرش شوق زندگی را به کلی از دست داده است. اما خبر سفر نوه اش آدیت به هند جان تازه‌ای به او می‌دهد. آدیت که غرق در طرفداری از ابرقهرمانان خیالی در فیلم‌ها است، پدربزرگ خود را باور ندارد تا این که در محل زندگی آنها دختر کوچک سرایدار مجتمع را می‌دزدند. حالا برای پدربزرگ و دوستانش فرصتی پیش آمده تا به آدیت ثابت کند او نیز یک ابرقهرمان است ولی نه از جنس خیالی و تصنعی در فیلم ها. پدر بزرگ که از قهرمانان سابق کریکت بوده است بالاخره با همکاری نوه و همسایه‌ها موفق می‌شود دختر بچه به علاوه سایر کودکانی که آدم ربایی شده بودند را نجات دهند، اما ...

فیلم سینمایی «باغ اسرار آمیز» به کارگردانی «مارک موندن»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

این فیلم با بازی آلبرت جیانیتلی، امیر ویلسون و آن لیسی؛ درباره دختری نوجوان است که والدینش را به تازگی از دست داده، و برای ادامه زندگی راهی عمارت عموی بداخلاقش می‌شود. او در آنجا باغی اسرارآمیز را کشف می‌کند و ...